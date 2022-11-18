"Возможно внезапное падение путинского режима". В ГУР МО Украины заговорили о вероятной смене власти в России

"В России люди начинают понимать, что происходит. Возможно внезапное падение путинского режима. После вторжения Советского Союза в Афганистан прошло еще одно десятилетие, прежде чем он рухнул. У Путина меньше ресурсов, меньше власти, меньше друзей. Смена власти может произойти раньше", – допустил Скибицкий.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

8 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты, сказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Окружение Путина понимает, что война с Украиной лишает их всего, что они заработали за жизнь, поэтому выражает недовольство невозможностью быстро завершить конфликт, считает Гордон.