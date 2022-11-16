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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: В Кремле каждый думает о своей шкуре. Сейчас пойдет поиск крайних и начнется настоящий раздрай

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Путин не берет на себя никакой ответственности за поражение России под Херсоном, отмечает Шустер
Путин не берет на себя никакой ответственности за поражение России под Херсоном, отмечает Шустер
Фото: EPA

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер назвал взятие Херсона украинскими Вооруженными силами главным событием недели и спрогнозировал, что отступление оккупантов на юге Украины усилит напряженность в российской политической верхушке.

"Ну, естественно, [самая важная новость недели] – Херсон. Тут нет никаких сомнений. Я думаю, что это главное событие для людей, оставшихся в Херсоне, и тех, которые были вынуждены покинуть Херсон, и для тех, которые насильственно были вывезены в Россию. Потому что она дает надежду. А жить с надеждой все же легче, чем без нее", – отметил телеведущий.

Он подчеркнул, что освобождение Херсона и части Херсонской области – очень хорошая новость для всего украинского народа, для украинской армии, которая героически воюет, и для политиков Украины, включая президента Владимира Зеленского.

"Еще эта новость тем хороша, что это очень сильный политико-психологический удар по врагу... С этого момента, думаю, Кремль превратился в террариум, как обычно бывает в дворцах падающих империй. Тогда начинают образовываться ядовитые фракции, которые кусают друг друга, подставляют друг друга, интриги... такой византийский дом в дни своей кончины", – добавил Шустер.

По мнению телеведущего, нездоровая атмосфера в Кремле начала формироваться "не сегодня", но Херсон – это "тот момент, который может это возвести на следующий уровень конфликта".

"Тем более, что мы видим, что [президент РФ Владимир] Путин никоим образом вообще не берет на себя никакой ответственности. Он не выступает, публично ничего не говорит, не обращается к людям", – заметил Шустер.

Он предположил, что президент РФ после сдачи Херсона трусит, боится и не хочет разговаривать с людьми, в то время как даже после принятия непопулярного решения о частичной мобилизации в РФ российский лидер все же обратился к людям.

"А тут [Путин] вообще не обращается к людям, вообще ни слова. И я думаю, что вокруг него это раздражение, возможно, достигает уже такой точки безвозвратной, что уже вернуть события, атмосферу, которая была более-менее… Тут уже понятно, что сейчас пойдет поиск крайних. И никто крайним быть не хочет. И я думаю, что сейчас начнется настоящий раздрай", – полагает Шустер.

Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

8 ноября лава украинской разведки Кирилл Буданов Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". 

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Окружение Путина понимает, что война с Украиной лишает их всего, что они заработали за жизнь, поэтому выражает недовольство невозможностью быстро завершить конфликт. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал основатель издания Дмитрий Гордон. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Кремль, оккупация, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, власть, российские оккупанты, деоккупация
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