Шустер: В Кремле каждый думает о своей шкуре. Сейчас пойдет поиск крайних и начнется настоящий раздрай

"Ну, естественно, [самая важная новость недели] – Херсон. Тут нет никаких сомнений. Я думаю, что это главное событие для людей, оставшихся в Херсоне, и тех, которые были вынуждены покинуть Херсон, и для тех, которые насильственно были вывезены в Россию. Потому что она дает надежду. А жить с надеждой все же легче, чем без нее", – отметил телеведущий.
Он подчеркнул, что освобождение Херсона и части Херсонской области – очень хорошая новость для всего украинского народа, для украинской армии, которая героически воюет, и для политиков Украины, включая президента Владимира Зеленского.
"Еще эта новость тем хороша, что это очень сильный политико-психологический удар по врагу... С этого момента, думаю, Кремль превратился в террариум, как обычно бывает в дворцах падающих империй. Тогда начинают образовываться ядовитые фракции, которые кусают друг друга, подставляют друг друга, интриги... такой византийский дом в дни своей кончины", – добавил Шустер.
По мнению телеведущего, нездоровая атмосфера в Кремле начала формироваться "не сегодня", но Херсон – это "тот момент, который может это возвести на следующий уровень конфликта".
"Тем более, что мы видим, что [президент РФ Владимир] Путин никоим образом вообще не берет на себя никакой ответственности. Он не выступает, публично ничего не говорит, не обращается к людям", – заметил Шустер.
Он предположил, что президент РФ после сдачи Херсона трусит, боится и не хочет разговаривать с людьми, в то время как даже после принятия непопулярного решения о частичной мобилизации в РФ российский лидер все же обратился к людям.
"А тут [Путин] вообще не обращается к людям, вообще ни слова. И я думаю, что вокруг него это раздражение, возможно, достигает уже такой точки безвозвратной, что уже вернуть события, атмосферу, которая была более-менее… Тут уже понятно, что сейчас пойдет поиск крайних. И никто крайним быть не хочет. И я думаю, что сейчас начнется настоящий раздрай", – полагает Шустер.
Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию. Полный текст интервью
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