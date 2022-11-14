Шустер: Надеюсь, глава большой тоталитарной страны Си и представитель демократической державы Байден скажут, что не может больше быть Путина

"Я иногда задаюсь вопросом. Есть такой город Алеппо – в Сирии. Это, в принципе, памятник ислама. Конечно, это не Иерусалим, скажем, это не Мекка, но это одна из святынь ислама. Господин Суровикин, [командующий российскими войсками в Украине] генерал [Сергей] Суровикин во главе с генералиссимусом [России президентом Владимиром] Путиным этот Алеппо превратили в то, что они сделали в Мариуполе. И исламский мир это проглотил. Понимаете? Просто взял и проглотил", – сказал он.

Телеведущий подчеркнул, что он не видит "великих заявлений со стороны великих исламских стран, что "этот убийца Путин уничтожил наш священный город".

"Не слышу. Поэтому я не уверен, что то, что происходит в Украине, будет воспринято с таким единогласным пониманием, что ли, масштабов этой трагедии. Я думаю, что единственное, на что можно надеяться реально, – это то, что глава большой тоталитарной страны Китая Си [Цзиньпин], который выиграл себе третий срок, и представитель демократической сверхдержавы [президент США Джо] Байден, который не проиграл, а значит, выиграл промежуточные выборы, что, в принципе, они по крайней мере скажут, [...] что этот человек не может, потому что он ставит под угрозу всех нас", – объяснил Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube