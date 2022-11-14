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Шустер: Надеюсь, глава большой тоталитарной страны Си и представитель демократической державы Байден скажут, что не может больше быть Путина

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Шустер подчеркнул, что исламский мир "проглотил" бомбардировку Алеппо
Шустер подчеркнул, что исламский мир "проглотил" бомбардировку Алеппо
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Исламский мир должным образом не отреагировал на бомбардировки Россией сирийского города Алеппо, хотя это одна из святынь ислама. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер.

"Я иногда задаюсь вопросом. Есть такой город Алеппо – в Сирии. Это, в принципе, памятник ислама. Конечно, это не Иерусалим, скажем, это не Мекка, но это одна из святынь ислама. Господин Суровикин, [командующий российскими войсками в Украине] генерал [Сергей] Суровикин во главе с генералиссимусом [России президентом Владимиром] Путиным этот Алеппо превратили в то, что они сделали в Мариуполе. И исламский мир это проглотил. Понимаете? Просто взял и проглотил", – сказал он.

Телеведущий подчеркнул, что он не видит "великих заявлений со стороны великих исламских стран, что "этот убийца Путин уничтожил наш священный город".

"Не слышу. Поэтому я не уверен, что то, что происходит в Украине, будет воспринято с таким единогласным пониманием, что ли, масштабов этой трагедии. Я думаю, что единственное, на что можно надеяться реально, – это то, что глава большой тоталитарной страны Китая Си [Цзиньпин], который выиграл себе третий срок, и представитель демократической сверхдержавы [президент США Джо] Байден, который не проиграл, а значит, выиграл промежуточные выборы, что, в принципе, они по крайней мере скажут, [...] что этот человек не может, потому что он ставит под угрозу всех нас", – объяснил Шустер.

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Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

14 ноября на острове Бали проходит встреча Си Цзиньпина и БайденаПо мнению Шустера, их встреча может стать главным событием саммита G20. "Я считаю, что это очень важная встреча. Гарантия того, что Китай не будет помогать России никоим образом – военным путем точно, но, может, даже и ограничит гуманитарную помощь, которая так или иначе сейчас идет, – я думаю, это был бы важный для Украины итог. Если бы позиция Байдена стала для Китая понятной, приемлемой и более чем приемлемой, они бы могли занять близкую позицию", – сказал он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Китай, Савик Шустер, Сирия, Си Цзиньпин, Мариуполь, Алеппо, телеведущий
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