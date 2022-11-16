Шустер о растерянности Пескова: С Песковым произошло то же,что и с пропагандистами РФ, - генеральная линия потеряна, ее нет

Бацман предложила Шустеру обсудить заявление Пескова на брифинге по поводу сдачи Россией Херсона.

"По сути, он не стал отрицать, что это унижение для Путина. На вопрос: "Много экспертов говорят, что потеря Херсона для России – это личное унижение для Путина", – он ответил: "Ну, одни эксперты говорят так и считают так, другие эксперты говорят иначе". То есть он с этим согласился. И он был очень растерян. То есть я понимаю, что он не понимал, что говорить и как это комментировать", – сказала она.

Шустер ответил, что Песков, по его наблюдениям, "каким-то образом уже растерян" с того момента, когда кто-то из "ребят [оппозиционного российского политика Алексея] Навального позвонил ему пранкерским образом".

"То есть его сыну когда позвонили, и сын сказал: "Знаете, у меня тут такой папа, что я ни в какую армию не пойду и мобилизовываться не буду". И когда Пескову на пресс-конференции задали этот вопрос [про Херсон], он же не опровергал… Я думаю, что то, что произошло с кремлевскими пропагандистами на "Первом канале", на НТВ, ВГТРК, сейчас происходит с Песковым. Генеральная линия потеряна, ее нет. Никто ничего не говорит. В одну комнату зайдешь – одно скажут, в другой кабинет зайдешь – другое скажут. И тут ты сам давай решай, формулируй. Судьба в твоих руках", – отметил телеведущий.

Он рассказал еще об одном штрихе, который с профессиональной точки зрения, по мнению Шустера, подчеркивает деградацию российской пропаганды

"Путину надо собрать людей в Георгиевском зале [чтобы объявить о незаконной "аннексии" украинских территорий]. Он всех собирает. Все там сидят... Как сидят, так сидят. То есть кто-то улыбается, кто-то вообще прячет взгляд... Когда показывают людей, сидящих в первом ряду, комментатор-девушка с "Первого канала"… идет камера на заместителя главы администрации президента РФ Сергея[] Кириенко – она его узнает, идет камера на [председателя правительства РФ Михаила] Мишустина – она его узнает, идет камера на [секретаря совбеза РФ Николая] Патрушева – она его не узнает. В общем, это такие маленькие симптомы полного переполоха. Кого вы посадили в эфир? Человека, который в лицо Патрушева не знает?" – удивился Шустер.

Телеведущий отметил, что между телевизионной картинкой, которую заранее нарисовала российская пропаганда во время "церемонии аннексии", и реальностью оказался очень большой разрыв – что стало проблемой и для президента РФ, и для пропагандистов.

"Путин созвал Георгиевский зал, произнес речь, они подписали бумаги – все. "Мы победители. Я приведу Россию туда, где она никогда не была". И тут происходят маленькие поражения, которые превращаются в большие поражения. И уже стыдно встречаться, уже непонятно, что отвечать... Ты сказал "ни шагу назад", а в итоге [сдал Херсон]...", – заметил Шустер.

Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию. Полный текст интервью

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