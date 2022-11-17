Комаровский: Повлиять на тараканов в бункере в России могут только ВСУ и дипломатия

Комаровский убежден, что российскую верхушку давно не интересует "общественное мнение" в их стране Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

"Что меня больше всего волнует? Мы обсуждаем Путина, что скажет российское общество, что пишут "военные корреспонденты", какой вой стоит на российских болотах. При том, что у нас свои острейшие проблемы. Причем мы повлиять на тараканов в бункере у Путина не можем никак. На это могут повлиять ВСУ и дипломатия. Они пусть этим занимаются", – считает Комаровский.

Телеведущий предлагает ликвидировать перекос в информационном поле и сфокусироваться на украинской повестке.

"Мне кажется, что нам надо пытаться убрать крен обмусоливания бункерных проблем и, действительно как людям, которые имеют свою аудиторию (Комаровский говорит, в частности, о себе, Бацман и телеведущем Савике Шустере. – "ГОРДОН"), надо выводить на повестку дня именно наши внутренние проблемы. Как нам продержаться, пока ВСУ и дипломатия будут решать глобально наши проблемы", – говорит он.

Ославбление внимания к российской повестке педиатр считает правильным шагом.

"Это меня безумно волнует. Я себя поймал на том, что когда на второй день войны я сказал, что побреюсь, когда Путин сдохнет, то мне этот нарратив мой уже страшно не нравится. Почему хоть какие-то свои действия я должен увязывать с этим шизофреником? Почему бриться или не бриться зависит от того, дышит он или не дышит? Пусть он усрется сто пятьдесят раз", – заключил Комаровский.

В России же, по его наблюдениям, общественное мнение по актуальным проблемам перестало иметь какое-либо значение.

"Сейчас, когда что-то обсуждается в российской верхушке: "Что люди скажут?.." Это, кстати, очень важное явление, которое существует в постсовковой реальности и в совке... Этот предохранитель, общественное мнение, перестал вообще интересовать [власти страны-оккупанта]. И люди что хотят, то и творят. И поэтому это "оставить Херсон, не оставить" – нужные люди за правильные деньги все объяснят как надо".

Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию. Полный текст интервью

ВИДЕО