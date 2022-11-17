Комаровский: Повлиять на тараканов в бункере в России могут только ВСУ и дипломатия

"Что меня больше всего волнует? Мы обсуждаем Путина, что скажет российское общество, что пишут "военные корреспонденты", какой вой стоит на российских болотах. При том, что у нас свои острейшие проблемы. Причем мы повлиять на тараканов в бункере у Путина не можем никак. На это могут повлиять ВСУ и дипломатия. Они пусть этим занимаются", – считает Комаровский.
Телеведущий предлагает ликвидировать перекос в информационном поле и сфокусироваться на украинской повестке.
"Мне кажется, что нам надо пытаться убрать крен обмусоливания бункерных проблем и, действительно как людям, которые имеют свою аудиторию (Комаровский говорит, в частности, о себе, Бацман и телеведущем Савике Шустере. – "ГОРДОН"), надо выводить на повестку дня именно наши внутренние проблемы. Как нам продержаться, пока ВСУ и дипломатия будут решать глобально наши проблемы", – говорит он.
Ославбление внимания к российской повестке педиатр считает правильным шагом.
"Это меня безумно волнует. Я себя поймал на том, что когда на второй день войны я сказал, что побреюсь, когда Путин сдохнет, то мне этот нарратив мой уже страшно не нравится. Почему хоть какие-то свои действия я должен увязывать с этим шизофреником? Почему бриться или не бриться зависит от того, дышит он или не дышит? Пусть он усрется сто пятьдесят раз", – заключил Комаровский.
В России же, по его наблюдениям, общественное мнение по актуальным проблемам перестало иметь какое-либо значение.
"Сейчас, когда что-то обсуждается в российской верхушке: "Что люди скажут?.." Это, кстати, очень важное явление, которое существует в постсовковой реальности и в совке... Этот предохранитель, общественное мнение, перестал вообще интересовать [власти страны-оккупанта]. И люди что хотят, то и творят. И поэтому это "оставить Херсон, не оставить" – нужные люди за правильные деньги все объяснят как надо".
Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию. Полный текст интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
8 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты, сказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Окружение Путина понимает, что война с Украиной лишает их всего, что они заработали за жизнь, поэтому выражает недовольство невозможностью быстро завершить конфликт, считает основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.