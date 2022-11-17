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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Повлиять на тараканов в бункере в России могут только ВСУ и дипломатия

 
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Комаровский убежден, что российскую верхушку давно не интересует "общественное мнение" в их стране
Комаровский убежден, что российскую верхушку давно не интересует "общественное мнение" в их стране
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Украине и украинцам стоило бы сосредоточиться на внутренних проблемах и меньше обсуждать проблемы России, Кремля и президента РФ Владимира Путина. Такое предложение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман на собственном примере озвучил украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Что меня больше всего волнует? Мы обсуждаем Путина, что скажет российское общество, что пишут "военные корреспонденты", какой вой стоит на российских болотах. При том, что у нас свои острейшие проблемы. Причем мы повлиять на тараканов в бункере у Путина не можем никак. На это могут повлиять ВСУ и дипломатия. Они пусть этим занимаются", – считает Комаровский.

Телеведущий предлагает ликвидировать перекос в информационном поле и сфокусироваться на украинской повестке.

"Мне кажется, что нам надо пытаться убрать крен обмусоливания бункерных проблем и, действительно как людям, которые имеют свою аудиторию (Комаровский говорит, в частности, о себе, Бацман и телеведущем Савике Шустере. – "ГОРДОН"), надо выводить на повестку дня именно наши внутренние проблемы. Как нам продержаться, пока ВСУ и дипломатия будут решать глобально наши проблемы", – говорит он.

Ославбление внимания к российской повестке педиатр считает правильным шагом.

"Это меня безумно волнует. Я себя поймал на том, что когда на второй день войны я сказал, что побреюсь, когда Путин сдохнет, то мне этот нарратив мой уже страшно не нравится. Почему хоть какие-то свои действия я должен увязывать с этим шизофреником? Почему бриться или не бриться зависит от того, дышит он или не дышит? Пусть он усрется сто пятьдесят раз", – заключил Комаровский.

В России же, по его наблюдениям, общественное мнение по актуальным проблемам перестало иметь какое-либо значение.

"Сейчас, когда что-то обсуждается в российской верхушке: "Что люди скажут?.." Это, кстати, очень важное явление, которое существует в постсовковой реальности и в совке... Этот предохранитель, общественное мнение, перестал вообще интересовать [власти страны-оккупанта]. И люди что хотят, то и творят. И поэтому это "оставить Херсон, не оставить" – нужные люди за правильные деньги все объяснят как надо".

Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

8 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты, сказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". 

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Окружение Путина понимает, что война с Украиной лишает их всего, что они заработали за жизнь, поэтому выражает недовольство невозможностью быстро завершить конфликт, считает основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Кремль, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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