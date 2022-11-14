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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Сейчас речь не о помощи Украине – это рана на теле мира. Речь о спасении человечества

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Комаровский считает, что человечество в тупике из-за страны, которой руководят люди без морали
Комаровский считает, что человечество в тупике из-за страны, которой руководят люди без морали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В случае войны России против Украины речь идет о спасении всего мира. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Прозвучало, что Украине надо помочь, надо зайти, чтобы защитить ее, и так далее. На самом деле все это произойдет только тогда, когда они [политики всех стран] поймут, что речь идет не о помощи Украине. Украина – это просто рана на теле мира. Речь идет о спасении человечества", – сказал он.

По словам телеведущего, "не война в Украине должна быть остановлена, а просто должна быть в ХХI веке воссоздана адекватная система миропорядка, мироустройства, при котором существуют и выполняются мировые договоры, при котором дипломатия хоть что-то значит, при котором нет такого понятия, как Совет Безопасности при ООН с правом вето страны, нарушающей все возможные законы".

"Получается, человечество в тупике из-за того, что одна страна, руководимая людьми без морали, [...] абсолютно здоровыми психически, просто немножко шизофрениками, принимает любые решения. [...] Где белое – черное, где великолепно работают средства пропаганды, которые являются настолько искусными, настолько мастерскими, что просто ничего поделать невозможно", – объяснил Комаровский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, в том числе из-под Киева. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, в том числе отбросили врага из-под Харькова. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон – единственный областной центр Украины, который удалось захватить российским оккупантам.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, ООН, война, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, вето, война России против Украины, телеведущий, шизофрения
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