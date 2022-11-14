Комаровский: Сейчас речь не о помощи Украине – это рана на теле мира. Речь о спасении человечества

Комаровский считает, что человечество в тупике из-за страны, которой руководят люди без морали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Прозвучало, что Украине надо помочь, надо зайти, чтобы защитить ее, и так далее. На самом деле все это произойдет только тогда, когда они [политики всех стран] поймут, что речь идет не о помощи Украине. Украина – это просто рана на теле мира. Речь идет о спасении человечества", – сказал он.

По словам телеведущего, "не война в Украине должна быть остановлена, а просто должна быть в ХХI веке воссоздана адекватная система миропорядка, мироустройства, при котором существуют и выполняются мировые договоры, при котором дипломатия хоть что-то значит, при котором нет такого понятия, как Совет Безопасности при ООН с правом вето страны, нарушающей все возможные законы".

"Получается, человечество в тупике из-за того, что одна страна, руководимая людьми без морали, [...] абсолютно здоровыми психически, просто немножко шизофрениками, принимает любые решения. [...] Где белое – черное, где великолепно работают средства пропаганды, которые являются настолько искусными, настолько мастерскими, что просто ничего поделать невозможно", – объяснил Комаровский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube