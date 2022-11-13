Доктор Комаровский рассказал, кому нужно установить датчик угарного газа

Он отметил, что угарный газ "не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха" и, чтобы знать о его опасной концентрации в жилом помещении, есть смысл установить такой прибор, его стоимость – "от 500 грн".

"Как только концентрация становиться опасной – он пищит. Подымет мертвого", – подчеркнул Комаровский.

Педиатр подчеркнул, что, например, в Литве по закону запрещено ставить газовую колонку без датчика угарного газа, но в Украине такого закона нет, "хотя могли бы и принять и неплохо бы денег заработали".

Комаровский также рассказал о типичной для 50% семей ситуации, связанной с угарным газом.

"Приносят ребенка из роддома и через две недели [...] купают ребенка. [...] Кухня, стоит ванночка, работают газовые горелки. А дети первого года жизни чрезвычайно чувствительны к угарному газу. Даже за пять минут горения горелки в замкнутом пространстве в воздухе возникает угарный газ, и после купания ребенок всю ночь орет, как резаный, потому что у него реально болит голова, потому что он реально вдохнул угарный газ", – объяснил педиатр.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube