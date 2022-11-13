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Доктор Комаровский рассказал, кому нужно установить датчик угарного газа

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Комаровский подчеркнул, что писк датчика угарного газа "подымет мертвого"
Комаровский подчеркнул, что писк датчика угарного газа "подымет мертвого"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В каждом жилом помещении, где есть открытый газовый огонь, следует установить датчик угарного газа. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Он отметил, что угарный газ "не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха" и, чтобы знать о его опасной концентрации в жилом помещении, есть смысл установить такой прибор, его стоимость – "от 500 грн".

"Как только концентрация становиться опасной – он пищит. Подымет мертвого", – подчеркнул Комаровский.

Педиатр подчеркнул, что, например, в Литве по закону запрещено ставить газовую колонку без датчика угарного газа, но в Украине такого закона нет, "хотя могли бы и принять и неплохо бы денег заработали".

Комаровский также рассказал о типичной для 50% семей ситуации, связанной с угарным газом.

"Приносят ребенка из роддома и через две недели [...] купают ребенка. [...] Кухня, стоит ванночка, работают газовые горелки. А дети первого года жизни чрезвычайно чувствительны к угарному газу. Даже за пять минут горения горелки в замкнутом пространстве в воздухе возникает угарный газ, и после купания ребенок всю ночь орет, как резаный, потому что у него реально болит голова, потому что он реально вдохнул угарный газ", – объяснил педиатр.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: медицина, газ, Евгений Комаровский, дети, ребенок, педиатр
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