Комаровский: Саммит G20 может стать платформой изоляции Путина

Он рассказал, что имеет большие ожидания от встречи "Группы 20" (G20) в Индонезии.
"Я ожидаю, что появятся шансы расставить очередные точки над "і". Что будет все-таки констатация того, что Россия – изгой XXI века. Что мир не может существовать, когда огромная страна с оружием, способным уничтожить земной шар, живет не по законам человечества. И с этим надо какое-то решение принимать. И на данном этапе тот факт, что Россия – угроза всему человечеству, а не только Украине, уже стал понятен и Индии, и Китаю, и Индонезии, и всем, кто хоть чуть-чуть сомневался. И, по-видимому, эта платформа изоляции сумасшедшего – того, кто не готов играть по правилам, – может быть одной из объединяющих идей на этом форуме", – добавил Комаровский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Саммит G20 проходил 15–16 ноября на Бали (в Индонезии). Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате, он представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".
Президент РФ Владимир Путин в саммите участия не принимал. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию, покинул саммит досрочно в первый день его работы.
В итоговой декларации говорится, что лидеры стран G20 осуждают российскую агрессию в отношении Украины и требуют ее безоговорочного прекращения.