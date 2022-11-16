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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Саммит G20 может стать платформой изоляции Путина

 
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Комаровский о саммите G20: Ожидаю, что появятся шансы расставить очередные точки над "і"
Комаровский о саммите G20: Ожидаю, что появятся шансы расставить очередные точки над "і"
Фото: Gordonua.com

Тот факт, что Россия представляет угрозу всему человечеству, на данном этапе понятен не только Украине, но и "всем, кто хоть чуть-чуть сомневался". Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Он рассказал, что имеет большие ожидания от встречи "Группы 20" (G20) в Индонезии. 

"Я ожидаю, что появятся шансы расставить очередные точки над "і". Что будет все-таки констатация того, что Россия – изгой XXI века. Что мир не может существовать, когда огромная страна с оружием, способным уничтожить земной шар, живет не по законам человечества. И с этим надо какое-то решение принимать. И на данном этапе тот факт, что Россия – угроза всему человечеству, а не только Украине, уже стал понятен и Индии, и Китаю, и Индонезии, и всем, кто хоть чуть-чуть сомневался. И, по-видимому, эта платформа изоляции сумасшедшего – того, кто не готов играть по правилам, – может быть одной из объединяющих идей на этом форуме", – добавил Комаровский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Саммит G20 проходил 15–16 ноября на Бали (в Индонезии). Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате, он представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".

Президент РФ Владимир Путин в саммите участия не принимал. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию, покинул саммит досрочно в первый день его работы. 

В итоговой декларации говорится, что лидеры стран G20 осуждают российскую агрессию в отношении Украины и требуют ее безоговорочного прекращения.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Евгений Комаровский, война России против Украины, саммит G20
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