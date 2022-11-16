Лавров не остался на второй день саммита G20. Российские пропагандисты утверждают, что так и планировалось

Издание отмечает, что Лавров улетел в Россию из Международного аэропорта Бали.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" подтвердило отлет дипломата и подчеркнуло, что это было, "как и планировалось".

На саммите остались россияне, которых будет представлять министр финансов Антон Силуанов, пишет "РИА Новости".

Пропагандисты перечислили мероприятия, в которых принял участие Лавров: заседания саммита G20 по вопросам продовольствия, энергетики и здравоохранения, "на полях саммита" – встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН, по телефону – разговор с главой МИД Турции, а также "кратко пообщался" с президентом Франции и канцлером Германии.

Перед саммитом G20 Лавров прошел медицинское обследование в больнице на Бали.