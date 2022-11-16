Лавров не остался на второй день саммита G20. Российские пропагандисты утверждают, что так и планировалось

Издание отмечает, что Лавров улетел в Россию из Международного аэропорта Бали.
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" подтвердило отлет дипломата и подчеркнуло, что это было, "как и планировалось".
На саммите остались россияне, которых будет представлять министр финансов Антон Силуанов, пишет "РИА Новости".
Пропагандисты перечислили мероприятия, в которых принял участие Лавров: заседания саммита G20 по вопросам продовольствия, энергетики и здравоохранения, "на полях саммита" – встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН, по телефону – разговор с главой МИД Турции, а также "кратко пообщался" с президентом Франции и канцлером Германии.
Перед саммитом G20 Лавров прошел медицинское обследование в больнице на Бали.
Саммит G20 проходит 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате.
10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что президент России Владимир Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.
Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20, сообщал The Telegraph 11 ноября. По информации СМИ, представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Путин не приехал, чтобы не сталкиваться "со всеми вопросами и всей критикой" от многих стран мира.