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Лавров не остался на второй день саммита G20. Российские пропагандисты утверждают, что так и планировалось

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Лавров вернулся в Россию на самолете
Лавров вернулся в Россию на самолете
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали, отправился домой 15 ноября, в первый день работы саммита. Об этом сообщила Jakarta Globe.

Издание отмечает, что Лавров улетел в Россию из Международного аэропорта Бали.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" подтвердило отлет дипломата и подчеркнуло, что это было, "как и планировалось".

На саммите остались россияне, которых будет представлять министр финансов Антон Силуанов, пишет "РИА Новости".

Пропагандисты перечислили мероприятия, в которых принял участие Лавров: заседания саммита G20 по вопросам продовольствия, энергетики и здравоохранения, "на полях саммита" – встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН, по телефону – разговор с главой МИД Турции, а также "кратко пообщался" с президентом Франции и канцлером Германии.

Перед саммитом G20 Лавров прошел медицинское обследование в больнице на Бали.

Контекст:

Саммит G20 проходит 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что президент России Владимир Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20, сообщал The Telegraph 11 ноября. По информации СМИ, представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Путин не приехал, чтобы не сталкиваться "со всеми вопросами и всей критикой" от многих стран мира.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Сергей Лавров, пропаганда, Антон Силуанов, G20, саммит, Бали, дипломаты, саммит G20, заседание
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