ГОРДОН
 
 
МИР

Власти Бали подтвердили, что Лавров был в больнице на обследовании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, у Лаврова были проблемы с сердцем
По данным СМИ, у Лаврова были проблемы с сердцем
Фото: ЕРА

Глава МИД России Сергей Лавров побывал в Индонезии на медицинском обследовании накануне саммита "Большой двадцатки", сообщил 14 ноября глава администрации острова Бали Ваян Костер, информирует Associated Press.

Индонезийский чиновник рассказал, что в крупнейшей на Бали больнице Лавров прошел небольшой "медицинский осмотр", после чего российского дипломата выписали с удовлетворительным состоянием здоровья.

72-летний Лавров прибыл на Бали на встречу представителей G20, запланированную на 15 ноября.

Ранее сегодня Associated Press писало о Лаврове в больнице со ссылкой на неназванных индонезийских чиновников. У российского дипломата якобы были проблемы с сердцем.

В то же время спикер МИД России Мария Захарова отрицает информацию именно о госпитализации Лаврова, назвав ее "высшим пилотажем фейков". Откуда появились данные о госпитализации, Захарова не уточнила.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.

В Кремле изначально заявляли, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, Индонезия, здоровье, Сергей Лавров, больница, саммит, Бали, Мария Захарова, дипломаты, остров, саммит G20
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (544558)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (30216)
3
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (22367)
4
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22066)
5
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21389)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (10806)
7
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (6364)
8
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра (5905)
 
 
 
 