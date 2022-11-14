Власти Бали подтвердили, что Лавров был в больнице на обследовании

По данным СМИ, у Лаврова были проблемы с сердцем Фото: ЕРА

Индонезийский чиновник рассказал, что в крупнейшей на Бали больнице Лавров прошел небольшой "медицинский осмотр", после чего российского дипломата выписали с удовлетворительным состоянием здоровья.

72-летний Лавров прибыл на Бали на встречу представителей G20, запланированную на 15 ноября.

Ранее сегодня Associated Press писало о Лаврове в больнице со ссылкой на неназванных индонезийских чиновников. У российского дипломата якобы были проблемы с сердцем.

В то же время спикер МИД России Мария Захарова отрицает информацию именно о госпитализации Лаврова, назвав ее "высшим пилотажем фейков". Откуда появились данные о госпитализации, Захарова не уточнила.