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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не понимаю, почему Лаврова не уволили". Арахамия прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую попытки аннексии территории Украины

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12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН"
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" 
Фото: EPA

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию с осуждением России за попытки аннексировать четыре области Украины является дипломатическим провалом для Москвы. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 18 октября.

"Я считаю, что это огромнейшая пощечина России. Я до сих пор не понимаю, почему не уволили [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова. Это же полный провал дипломатии вообще, а после голосования в ООН, когда резолюцию поддержали даже союзники РФ… Конечно, нельзя недооценивать врага. Они обязательно сейчас проведут какую-то работу над ошибками. Через все свои внешнеполитические каналы будут пытаться призвать этих союзников к ответу и что-то пробовать делать. Резолюция Генассамблеи ООН очень четко демонстрирует, что Россия фактически выбыла из геополитического контура", – сказал политик.

Контекст:

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.

Резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "историческую", по его оценке, резолюцию, поблагодарил 143 государства, поддержавшие ее.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сергей Лавров, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Давид Арахамия
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