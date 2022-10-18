"Не понимаю, почему Лаврова не уволили". Арахамия прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую попытки аннексии территории Украины

"Я считаю, что это огромнейшая пощечина России. Я до сих пор не понимаю, почему не уволили [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова. Это же полный провал дипломатии вообще, а после голосования в ООН, когда резолюцию поддержали даже союзники РФ… Конечно, нельзя недооценивать врага. Они обязательно сейчас проведут какую-то работу над ошибками. Через все свои внешнеполитические каналы будут пытаться призвать этих союзников к ответу и что-то пробовать делать. Резолюция Генассамблеи ООН очень четко демонстрирует, что Россия фактически выбыла из геополитического контура", – сказал политик.

Контекст: 12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины. Резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "историческую", по его оценке, резолюцию, поблагодарил 143 государства, поддержавшие ее.