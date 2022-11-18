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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам нужны все виды боеприпасов". Скибицкий заявил, что оккупанты ждут наступления ВСУ по освобождению Крыма

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Скибицкий отмечает, что Россия усилила оборону незаконно аннексированного Крыма еще до полномасштабного вторжения в Украину
Скибицкий отмечает, что Россия усилила оборону незаконно аннексированного Крыма еще до полномасштабного вторжения в Украину
Фото: mediacenter.org.ua

Российские оккупанты хотят "как можно раньше" перехватить возможное наступление Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым и готовятся к нему. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью немецкому изданию t-online, опубликованном 16 ноября.

Украинского разведчика попросили прокомментировать укрепление российских линий обороны на юге Украины, в том числе к северу от Мариуполя Донецкой области и на Крымском полуострове: "То есть на данный момент далеко от фронта?"

"Оккупанты ждут нашего наступления по освобождению Крыма. Они строят новые оборонительные рубежи не только в Крыму, но и севернее в Херсонской области, чтобы как можно раньше перехватить украинское нападение на Крым", – подтвердил Скибицкий, . 

Он уточнил, что такие действия оккупантов – "не совсем новая разработка", поскольку Россия усилила и расширила свою оборону в Крыму еще до полномасштабного вторжения в Украину. По данным украинской разведки, до февраля 2022 года там дислоцировались всего две-три тактические батальонные группы ВС РФ.

На вопрос, ожидает ли российская армия начала наступления Украины в Крыму в ближайшее время, Скибицкий заметил: "Вы должны спросить Российскую Федерацию".

"Наша способность сделать это зависит от наших ресурсов, прежде всего оружия и боеприпасов. Нам нужны все виды боеприпасов, как советского, так и стандарта НАТО", – заявил он.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что особенно необходимы ВСУ артиллерийские боеприпасы. 

"Поддержка огнем артиллерии очень важна для наступательных операций. Поэтому в первую очередь нам нужны боеприпасы для немецкой гаубицы [Panzerhaubitze 2000], польской системы Krab и других [артиллерийских систем], ракеты для американских систем HIMARS", – заключил Скибицкий.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

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