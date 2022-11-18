"Нам нужны все виды боеприпасов". Скибицкий заявил, что оккупанты ждут наступления ВСУ по освобождению Крыма

Скибицкий отмечает, что Россия усилила оборону незаконно аннексированного Крыма еще до полномасштабного вторжения в Украину Фото: mediacenter.org.ua

Украинского разведчика попросили прокомментировать укрепление российских линий обороны на юге Украины, в том числе к северу от Мариуполя Донецкой области и на Крымском полуострове: "То есть на данный момент далеко от фронта?"

"Оккупанты ждут нашего наступления по освобождению Крыма. Они строят новые оборонительные рубежи не только в Крыму, но и севернее в Херсонской области, чтобы как можно раньше перехватить украинское нападение на Крым", – подтвердил Скибицкий, .

Он уточнил, что такие действия оккупантов – "не совсем новая разработка", поскольку Россия усилила и расширила свою оборону в Крыму еще до полномасштабного вторжения в Украину. По данным украинской разведки, до февраля 2022 года там дислоцировались всего две-три тактические батальонные группы ВС РФ.

На вопрос, ожидает ли российская армия начала наступления Украины в Крыму в ближайшее время, Скибицкий заметил: "Вы должны спросить Российскую Федерацию".

"Наша способность сделать это зависит от наших ресурсов, прежде всего оружия и боеприпасов. Нам нужны все виды боеприпасов, как советского, так и стандарта НАТО", – заявил он.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что особенно необходимы ВСУ артиллерийские боеприпасы.

"Поддержка огнем артиллерии очень важна для наступательных операций. Поэтому в первую очередь нам нужны боеприпасы для немецкой гаубицы [Panzerhaubitze 2000], польской системы Krab и других [артиллерийских систем], ракеты для американских систем HIMARS", – заключил Скибицкий.