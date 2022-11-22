Оккупанты устроили пыточную в Стрелковом Херсонской области – Генштаб ВСУ

"В нарушение норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха, обустроили пыточную, где удерживают и подвергают пыткам граждан Украины", – говорится в сообщении.
Село Стрелковое расположено в северной части Арабатской косы, на границе с аннексированным Крымом, является самым южным населенным пунктом Херсонской области.
В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки, сообщил 16 ноября глава МВД Денис Монастырский.
Четыре пыточные правоохранители обнаружили в самом Херсоне.
В Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. В частности, в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.