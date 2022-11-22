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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты устроили пыточную в Стрелковом Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты устроили пыточную в курортном селе на Арабатской косе, сообщили в Генштабе
Оккупанты устроили пыточную в курортном селе на Арабатской косе, сообщили в Генштабе
Фото: investigator.org.ua

Российские оккупанты в Херсонской области устроили еще одну тюрьму, где пытают украинцев. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября.

"В нарушение норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха, обустроили пыточную, где удерживают и подвергают пыткам граждан Украины", – говорится в сообщении.

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Село Стрелковое расположено в северной части Арабатской косы, на границе с аннексированным Крымом, является самым южным населенным пунктом Херсонской области.

Контекст:

В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки, сообщил 16 ноября глава МВД Денис Монастырский.

Четыре пыточные правоохранители обнаружили в самом Херсоне. 

В Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. В частности, в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

Теги: тюрьма, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, пытки, война России против Украины, российские оккупанты
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