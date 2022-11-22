Оккупанты устроили пыточную в Стрелковом Херсонской области – Генштаб ВСУ

Оккупанты устроили пыточную в курортном селе на Арабатской косе, сообщили в Генштабе Фото: investigator.org.ua

"В нарушение норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха, обустроили пыточную, где удерживают и подвергают пыткам граждан Украины", – говорится в сообщении.

Село Стрелковое расположено в северной части Арабатской косы, на границе с аннексированным Крымом, является самым южным населенным пунктом Херсонской области.