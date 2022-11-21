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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне правоохранители обнаружили четыре пыточные

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В пыточных полицейские обнаружили биты и аппараты для пыток
В пыточных полицейские обнаружили биты и аппараты для пыток
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Украинские правоохранители обнаружили и осмотрели четыре помещения в Херсоне, где во время оккупации города россияне незаконно удерживали и пытали людей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Об этом свидетельствуют выявленные документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись разные методы пыток, физическое и психологическое насилие.

Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей страны-агрессора. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, оккупация, пытки, война России против Украины, российские оккупанты
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