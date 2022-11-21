В Херсоне правоохранители обнаружили четыре пыточные

В пыточных полицейские обнаружили биты и аппараты для пыток Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Об этом свидетельствуют выявленные документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись разные методы пыток, физическое и психологическое насилие.

Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей страны-агрессора. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).