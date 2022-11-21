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21 ноября, 2022
 
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"А президенту не нашли", "Передайте Зеленскому, он очень ждет". Серга после концерта в освобожденном Херсоне похвастался "трофеями". Фото

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Серга выступил перед жителями Херсона
Серга выступил перед жителями Херсона
Фото: thekolya / Instagram

Украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга, который в составе ВСУ защищает Украину, 20 ноября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в салоне авто с двумя арбузами.

Накануне артист выступил перед жителями освобожденного от российских оккупантов Херсоне.

"Что по трофеям?" – подписал он снимок.

президенту не нашли арбуза, когда он в Херсон приехал",  – прокомментировали фото подписчики.

"Президенту один передайте. Он так и не попробовал", – написали фолловеры.

"Передайте, пожалуйста, Зеленскому, он очень ждет",  отреагировали пользователи сети.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Херсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, Коля Серга, арбузы
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