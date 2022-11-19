"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео

"Колись закінчиться цей страшний сон, і знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла", – прочитал стихотворение в центре города артист.
Серга отметил, что написал это стихотворение в апреле.
"Я знал, что настанет день и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне. Для свободных херсонцев", – отметил он в комментарии к видео.
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В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.