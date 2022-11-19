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19 ноября, 2022
 
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"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео

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Серга: Я знал, что настанет день и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне
Серга: Я знал, что настанет день и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне
Фото: thekolya / Instagram

Украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга, который в составе ВСУ защищает Украину, выступил перед жителями освобожденного от российских оккупантов Херсона. Соответствующее видео он опубликовал 18 ноября в Instagram.

"Колись закінчиться цей страшний сон, і знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла", – прочитал стихотворение в центре города артист.

Серга отметил, что написал это стихотворение в апреле.

"Я знал, что настанет день и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне. Для свободных херсонцев", – отметил он в комментарии к видео.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Херсон, война России против Украины, Коля Серга
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