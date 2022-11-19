"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео

Серга: Я знал, что настанет день и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне Фото: thekolya / Instagram

"Колись закінчиться цей страшний сон, і знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла", – прочитал стихотворение в центре города артист.

Серга отметил, что написал это стихотворение в апреле.

"Я знал, что настанет день и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне. Для свободных херсонцев", – отметил он в комментарии к видео.