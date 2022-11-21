Оккупанты полностью разграбили краеведческий музей в Херсоне

На кадрах видно, что в краеведческом музее остались практически голые стены. Витрины разбиты, экспонаты все исчезли.

"Вот так теперь выглядит Херсонский краеведческий музей изнутри после адептов "русского мира", – говорится в сообщении.

Херсонский историко-краеведческий музей насчитывал более 170 тыс. экспонатов, в экспозиции было выставлено около 10 тыс. Среди экспонатов было одно из лучших в Украине археологических собраний, где возраст старейших находок — более 7 тыс. лет. В частности, там была представлена коллекция античных монет государств Северного Причерноморья, а также сокровища из скифских курганов.

Коллекция музея была вывезена россиянами в Крым, сообщало издание El Pais.