Оккупанты полностью разграбили краеведческий музей в Херсоне

На кадрах видно, что в краеведческом музее остались практически голые стены. Витрины разбиты, экспонаты все исчезли.
"Вот так теперь выглядит Херсонский краеведческий музей изнутри после адептов "русского мира", – говорится в сообщении.
Херсонский историко-краеведческий музей насчитывал более 170 тыс. экспонатов, в экспозиции было выставлено около 10 тыс. Среди экспонатов было одно из лучших в Украине археологических собраний, где возраст старейших находок — более 7 тыс. лет. В частности, там была представлена коллекция античных монет государств Северного Причерноморья, а также сокровища из скифских курганов.
Коллекция музея была вывезена россиянами в Крым, сообщало издание El Pais.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.