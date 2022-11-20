Зеленский об операции по освобождению Херсона: Битва, после которой людям известно, чья будет победа в войне

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telergam 20 ноября.

"Освободительная операция наших сил обороны в Херсоне является для Украины аналогией многих битв прошлого, становившихся переломными моментами в войнах. Они символизировали такие перемены, после которых люди уже знали, чья будет победа – хотя еще приходилось воевать ради нее. Именно это мы ощущаем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен", – написал он.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.