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Оккупанты в Херсонской области проверяли, учатся ли дети онлайн в украинских школах – ОВА

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Российские оккупанты с первого урока начали "промывать мозги" детям "российской пропагандой и фейковой историей", указали в Херсонской ОВА 1 сентября
Российские оккупанты с первого урока начали "промывать мозги" детям "российской пропагандой и фейковой историей", указали в Херсонской ОВА 1 сентября
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты врывались в частные дома в Скадовском районе Херсонской области и проверяли, не учатся ли дети онлайн в украинских школах.

Об этом 20 ноября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Сегодня стало известно, что во временно оккупированной Мирненской территориальной общине Херсонской области российские захватчики врывались в дома семей, где воспитываются дети школьного возраста, – написал руководитель ОВА. – Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах".

Россияне в очередной раз "цинично запугивают мирных жителей и нарушают права детей", отметил Янушевич.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid06kMwXBs5yoEVEyr1vX2VR7Y2dYybxJMD99H3bgssrT73cJd6y7S4E71tgkJhBgurl

Перед началом образовательного процесса в Херсонской области оккупанты угрожали выселением и конфискацией имущества родителям, которые не хотели отдавать детей на обучение в захваченных школах по российским программам, рассказывали в ОВА.

С первого урока детям "начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", указали в Херсонской ОВА 1 сентября. При этом желающих учиться по российским программам было немного, добавили в администрации.

Контекст:

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, Украина, образование, Херсонская область, Херсонская ОГА, дети, война России против Украины, гаджеты, дом, российские оккупанты, школа, Ярослав Янушевич
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