Оккупанты в Херсонской области проверяли, учатся ли дети онлайн в украинских школах – ОВА

Российские оккупанты с первого урока начали "промывать мозги" детям "российской пропагандой и фейковой историей", указали в Херсонской ОВА 1 сентября Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 20 ноября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Сегодня стало известно, что во временно оккупированной Мирненской территориальной общине Херсонской области российские захватчики врывались в дома семей, где воспитываются дети школьного возраста, – написал руководитель ОВА. – Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах".

Россияне в очередной раз "цинично запугивают мирных жителей и нарушают права детей", отметил Янушевич.

Перед началом образовательного процесса в Херсонской области оккупанты угрожали выселением и конфискацией имущества родителям, которые не хотели отдавать детей на обучение в захваченных школах по российским программам, рассказывали в ОВА.

С первого урока детям "начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", указали в Херсонской ОВА 1 сентября. При этом желающих учиться по российским программам было немного, добавили в администрации.