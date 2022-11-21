Оккупанты в Херсонской области проверяли, учатся ли дети онлайн в украинских школах – ОВА

Об этом 20 ноября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"Сегодня стало известно, что во временно оккупированной Мирненской территориальной общине Херсонской области российские захватчики врывались в дома семей, где воспитываются дети школьного возраста, – написал руководитель ОВА. – Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах".
Россияне в очередной раз "цинично запугивают мирных жителей и нарушают права детей", отметил Янушевич.
Перед началом образовательного процесса в Херсонской области оккупанты угрожали выселением и конфискацией имущества родителям, которые не хотели отдавать детей на обучение в захваченных школах по российским программам, рассказывали в ОВА.
С первого урока детям "начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", указали в Херсонской ОВА 1 сентября. При этом желающих учиться по российским программам было немного, добавили в администрации.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.