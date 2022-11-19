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В пыточных в Херсонской области мужчин и женщин держали вместе, была отдельная камера для подростков – Лубинец

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В освобожденной части Херсонской области правоохранители нашли тюрьмы и пыточные оккупантов
В освобожденной части Херсонской области правоохранители нашли тюрьмы и пыточные оккупантов
Скриншот: Дмитро Лубінець / Facebook

В Херсонской области российские оккупанты удерживали в застенках в том числе подростков, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом он сообщил в Facebook 18 ноября.

"Жители Херсонской области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией, – Харьковской, Киевской, Черниговской", – написал он.

Омбудсмен отметил, что в освобожденных ранее областях зафиксированы пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин в камерах вместе не держали.

"На территории Херсонской области впервые были установлены факты (из свидетельств людей, которые находились в этих застенках), что одновременно в камерах застенков неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе... Причем их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах", – сообщил Лубинец.

Кроме того, по его словам, в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения, видео записывалось со звуком. Как только заключенные жители области начинали говорить об оккупации, в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

"Третье отличие: здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые парни выглядели примерно на лет 14... В других областях мы не обнаруживали камеры для детей или подростков. А тут это не действовало", – написал омбудсмен.

Он подчеркнул, что с точки зрения международного гуманитарного права можно констатировать ухудшение обращения с мирными гражданами Украины.

"Для меня это выглядит так, что, когда представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это не просто устрашение, как было раньше, это более показательно, жестоко, чтобы все об этом знали. Цель – сломать херсонцев для того, чтобы они боялись, молчали, не выходили на митинги, где озвучивали свою принадлежность к Украине", – добавил Лубинец.

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/videos/687193252980284/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на юге и востоке Украины.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

На освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей во время деоккупационных мероприятий правоохранители к 17 ноября обнаружили 991 тело мирных жителей.

В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Теги: оккупация, Херсонская область, заложники, заключенные, пытки, плен, пленные, дети, омбудсмен, война России против Украины, насилие, избиение, подростки, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты
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