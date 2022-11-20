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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У жителей Херсонской области российские оккупанты отбирают даже велосипеды – Генштаб ВСУ

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Оккупанты занимаются мародерством и грабежами, отметили в ВСУ
Оккупанты занимаются мародерством и грабежами, отметили в ВСУ
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты занимаются мародерством на временно оккупированной ими части территории Херсонской области. Об этом проинформировал 20 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов", – говорится в сообщении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

На криворожском и херсонском направлениях, по данным Генштаба ВСУ, противник ведет позиционную оборону и усовершенствует фортификационное оборудование.

Контекст:

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Украинские СМИ сообщали, что при отступлении из Херсонской области российские оккупанты, в частности вывезли технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности (в том числе 15 тыс. картин), украли из зоопарка в Херсоне енота и большую часть животных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, автомобили, война, Генштаб ВСУ, Херсонская область, мародеры, война России против Украины, мотоцикл, российские оккупанты
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