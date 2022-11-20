У жителей Херсонской области российские оккупанты отбирают даже велосипеды – Генштаб ВСУ

Оккупанты занимаются мародерством и грабежами, отметили в ВСУ Фото: ЕРА (архив)

"В Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов", – говорится в сообщении.

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На криворожском и херсонском направлениях, по данным Генштаба ВСУ, противник ведет позиционную оборону и усовершенствует фортификационное оборудование.