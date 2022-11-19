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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Остатки лучших вояк "эрефии". Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают десантников с херсонского направления в Луганскую область

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Гайдай считает, что переброшенные российские десантники в Луганской области "погоды не сделают"
Гайдай считает, что переброшенные российские десантники в Луганской области "погоды не сделают"
Фото: EPA

Российские оккупанты перебрасывают в Луганскую область десантников с херсонского направления. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона, видео он опубликовал в Facebook 19 ноября.

"Наверное, можно сказать, что это остатки лучших вояк "эрефии", потому что все остальное – это уже свежемобилизованные, кадыровцы и какие-то вагнеровцы из тех, кого [российский бизнесмен Евгений] Пригожин понабирал по тюрьмам. А те, кто был в Херсоне, – это десантники. Они максимально подготовленные, они, в принципе, нормально могут воевать, но это последние такие войска "эрефии", – сказал он.

По словам Гайдая, их уже "понемногу" перебрасывают в Луганскую область.

"Но все равно они погоды не сделают. Они могут немного притормозить своими определенными профессиональными действиями наступление, но в контрнаступление там они уже пойти не смогут", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что "свежемобилизованные" "не умеют воевать, сдаются в плен десятками и гибнут десятками и сотнями".

Контекст:

17 ноября Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.

По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.

В Херсонской области ВСУ начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Херсонская область, десантники, Сергей Гайдай, война России против Украины
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