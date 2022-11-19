"Остатки лучших вояк "эрефии". Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают десантников с херсонского направления в Луганскую область

Гайдай считает, что переброшенные российские десантники в Луганской области "погоды не сделают" Фото: EPA

"Наверное, можно сказать, что это остатки лучших вояк "эрефии", потому что все остальное – это уже свежемобилизованные, кадыровцы и какие-то вагнеровцы из тех, кого [российский бизнесмен Евгений] Пригожин понабирал по тюрьмам. А те, кто был в Херсоне, – это десантники. Они максимально подготовленные, они, в принципе, нормально могут воевать, но это последние такие войска "эрефии", – сказал он.

По словам Гайдая, их уже "понемногу" перебрасывают в Луганскую область.

"Но все равно они погоды не сделают. Они могут немного притормозить своими определенными профессиональными действиями наступление, но в контрнаступление там они уже пойти не смогут", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что "свежемобилизованные" "не умеют воевать, сдаются в плен десятками и гибнут десятками и сотнями".