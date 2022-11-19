"Остатки лучших вояк "эрефии". Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают десантников с херсонского направления в Луганскую область

"Наверное, можно сказать, что это остатки лучших вояк "эрефии", потому что все остальное – это уже свежемобилизованные, кадыровцы и какие-то вагнеровцы из тех, кого [российский бизнесмен Евгений] Пригожин понабирал по тюрьмам. А те, кто был в Херсоне, – это десантники. Они максимально подготовленные, они, в принципе, нормально могут воевать, но это последние такие войска "эрефии", – сказал он.
По словам Гайдая, их уже "понемногу" перебрасывают в Луганскую область.
"Но все равно они погоды не сделают. Они могут немного притормозить своими определенными профессиональными действиями наступление, но в контрнаступление там они уже пойти не смогут", – сказал глава ОВА.
Он также отметил, что "свежемобилизованные" "не умеют воевать, сдаются в плен десятками и гибнут десятками и сотнями".
17 ноября Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.
По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.
В Херсонской области ВСУ начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.