За сутки россияне убили в Украине трех гражданских, шестеро получили ранения – ОП

Согласно данным ОП:

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 14 ноября задокументировало гибель 6557 мирных жителей и ранения 10 074. В ООН также подчеркивают, что реальные цифры, вероятно, значительно выше.