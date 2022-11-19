В Донецкой области за сутки от российских обстрелов погиб один мирный житель, еще трое были ранены – Кириленко

Кириленко: За каждое преступление будет наказание! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Еще три человека были ранены.

Кроме того, правоохранители обнаружили в Крымках тело одного гражданского, погибшего во время оккупации.

С начала российского вторжения погибло 1216 мирных жителей области, еще 2611 получили ранения. При этом Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – заявил он.

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