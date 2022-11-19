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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки от российских обстрелов погиб один мирный житель, еще трое были ранены – Кириленко

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Кириленко: За каждое преступление будет наказание!
Кириленко: За каждое преступление будет наказание!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

18 ноября от российских обстрелов погиб мирный житель Торского Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 19 ноября.

Еще три человека были ранены.

Кроме того, правоохранители обнаружили в Крымках тело одного гражданского, погибшего во время оккупации.

С начала российского вторжения погибло 1216 мирных жителей области, еще 2611 получили ранения. При этом Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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