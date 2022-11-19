В результате ракетного удара по Запорожью погиб человек

Из-за атаки больше 100 домов в городе остались без тепла Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

"Вчера ночью российские нелюди пятью ракетами попали в один из объектов инфраструктуры. По предварительной информации, в результате обстрела погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким", – написал он.

Чиновник отметил, что более 120 домов города остались без теплоснабжения. Починить отопление во всех домах надеются до конца дня.