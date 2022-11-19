В результате ракетного удара по Запорожью погиб человек

"Вчера ночью российские нелюди пятью ракетами попали в один из объектов инфраструктуры. По предварительной информации, в результате обстрела погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким", – написал он.
Чиновник отметил, что более 120 домов города остались без теплоснабжения. Починить отопление во всех домах надеются до конца дня.
Вечером 18 ноября в Запорожье раздались взрывы, позже обладминистрация проинформировала о ракетном ударе по городу. Куртев сообщил, что оккупанты ударили по одному из объектов инфраструктуры, зафиксировано пять прилетов.
В результате обстрела в одном из районов города нарушено теплоснабжение.