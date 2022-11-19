В результате обстрела один из районов Запорожья остался без теплоснабжения – глава ОВА

"Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тыс. абонентов. Какими бы аргументами ни прикрывались российские захватчики, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы", – говорится в сообщении.

Он отметил, что аварийные службы проводят необходимые работы.

"В 60 домов тепло уже ушло. Ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения – 23.00 сегодняшнего дня", – сообщил Старух.

Вечером 18 ноября в Запорожье раздались взрывы, позже обладминистрация проинформировала о ракетном ударе по городу. Секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты ударили по одному из объектов инфраструктуры, зафиксировано пять прилетов.