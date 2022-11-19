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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела один из районов Запорожья остался без теплоснабжения – глава ОВА

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Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления
Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления
Фото: depositphotos.com

В результате ночного обстрела Запорожья в одном из районов города нарушено теплоснабжение. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тыс. абонентов. Какими бы аргументами ни прикрывались российские захватчики, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы", – говорится в сообщении.

Он отметил, что аварийные службы проводят необходимые работы.

"В 60 домов тепло уже ушло. Ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения – 23.00 сегодняшнего дня", – сообщил Старух.

Вечером 18 ноября в Запорожье раздались взрывы, позже обладминистрация проинформировала о ракетном ударе по городу. Секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты ударили по одному из объектов инфраструктуры, зафиксировано пять прилетов.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты используют для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава обладминистрации Александр Старух.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, отопление, обстрелы, война России против Украины, теплоснабжение, Александр Старух
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