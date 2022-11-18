Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – ОВА

Через некоторое время глава Запорожской областной государственной (военной) администрации Александр Старух проинформировал, что войска РФ нанесли ракетный удар по областному центру.
"Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели", – сообщил он, отметив, что детали будут позже.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.