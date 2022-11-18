Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – ОВА

Старух cообщил о ракетном ударе РФ по Запорожью Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Через некоторое время глава Запорожской областной государственной (военной) администрации Александр Старух проинформировал, что войска РФ нанесли ракетный удар по областному центру.

"Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели", – сообщил он, отметив, что детали будут позже.