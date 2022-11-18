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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Запорожский район, повреждено здание дома культуры – глава ОВА

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Оккупанты, вероятно, выпустили ракету С-300
Оккупанты, вероятно, выпустили ракету С-300
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские военные ночью 18 ноября обстреляли Запорожскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание Дома культуры", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, Запорожская область, война России против Украины, С-300, Александр Старух
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