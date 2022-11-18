Оккупанты обстреляли Запорожский район, повреждено здание дома культуры – глава ОВА

"Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание Дома культуры", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.