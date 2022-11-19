"Циничные путинские террористы". В Запорожье зафиксировано пять прилетов в объект инфраструктуры, под завалами могут быть люди – горсовет

Вечером в Запорожье раздались взрывы, позже обладминистрация проинформировала о ракетном ударе по городу.

Как подчеркнул Куртев, "цинические путинские террористы снова подло атаковали ночное Запорожье".

"Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. В настоящее время там зафиксировано пять прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", – сообщил он.

На месте удара уже работают спасатели, проинформировал он. По данным Куртева, под завалами могут оставаться люди.

"[Это] обычные мирные люди, которые просто находились в то время на работе и не представляли абсолютно никакой угрозы для кремлевских прихвостней", – подчеркнул он.

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