"Циничные путинские террористы". В Запорожье зафиксировано пять прилетов в объект инфраструктуры, под завалами могут быть люди – горсовет

Вечером в Запорожье раздались взрывы, позже обладминистрация проинформировала о ракетном ударе по городу.
Как подчеркнул Куртев, "цинические путинские террористы снова подло атаковали ночное Запорожье".
"Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. В настоящее время там зафиксировано пять прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", – сообщил он.
На месте удара уже работают спасатели, проинформировал он. По данным Куртева, под завалами могут оставаться люди.
"[Это] обычные мирные люди, которые просто находились в то время на работе и не представляли абсолютно никакой угрозы для кремлевских прихвостней", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты используют для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября глава обладминистрации Александр Старух.