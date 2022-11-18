В результате удара РФ по Вольнянску погибло 10 человек, трое из них – дети

Российская ракета С-300 попала в Вольнянске в двухэтажный жилой дом, где жили три семьи Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Войска РФ нанесли по Вольнянску ракетный удар ночью 17 ноября, они применили три ракеты С-300, говорится в релизе.

"Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек. В настоящее время известно о 10 погибших, из них трое – дети. Также от вражеских обстрелов пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители после ракетного удара открыли уголовное производство по факту нарушения обычаев и законов войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).