В результате удара РФ по Вольнянску погибло 10 человек, трое из них – дети

Войска РФ нанесли по Вольнянску ракетный удар ночью 17 ноября, они применили три ракеты С-300, говорится в релизе.
"Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек. В настоящее время известно о 10 погибших, из них трое – дети. Также от вражеских обстрелов пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры", – сообщили в прокуратуре.
Правоохранители после ракетного удара открыли уголовное производство по факту нарушения обычаев и законов войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В этом доме, как сообщали в Офисе президента, жили три семьи. Изначально было известно о двух погибших, к вечеру 17 ноября из-под завалов извлекли тела семи человек, сегодня утром было уже девять жертв.