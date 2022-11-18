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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара РФ по Вольнянску погибло 10 человек, трое из них – дети

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Российская ракета С-300 попала в Вольнянске в двухэтажный жилой дом, где жили три семьи
Российская ракета С-300 попала в Вольнянске в двухэтажный жилой дом, где жили три семьи
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате ракетного удара российских оккупантов по двухэтажному жилому дому в Вольнянске Запорожской области погибло 10 человек. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратура Запорожской области.

Войска РФ нанесли по Вольнянску ракетный удар ночью 17 ноября, они применили три ракеты С-300, говорится в релизе. 

"Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек. В настоящее время известно о 10 погибших, из них трое – дети. Также от вражеских обстрелов пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры", – сообщили в прокуратуре. 

Правоохранители после ракетного удара открыли уголовное производство по факту нарушения обычаев и законов войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). 

Контекст:

В этом доме, как сообщали в Офисе президента, жили три семьи. Изначально было известно о двух погибших, к вечеру 17 ноября из-под завалов извлекли тела семи человек, сегодня утром было уже девять жертв.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, жертвы, обстрелы, ракеты, С-300, уголовное производство, погибшие
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