Россияне украли из зоопарка в Херсоне не только енота, но и большую часть животных – UA Animals

О том что оккупанты, отступая из Херсона, украли в зоопарке енота, в Telegram писала российская пропагандистка Анна Долгарева. Она писала, что животное "покрал" ее товарищ. По мнению пропагандистки, это было единственной "хорошей новостью по Херсону" для ее подписчиков.
"Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок", – прокомментировал Тодорчук 12 ноября вечером.
Процесс погрузки животных из зоопарка (в том числе семи енотов) оккупанты сняли на видео, ролик выложил основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков. На этом видео он ловил енотов в вольере.
В еще одном ролике Зубков говорит, что животных в Крым забрали "временно" и готовы вернуть, когда "ситуация в Херсоне нормализуется". по словам Зубкова, он "откликнулся" на обращение назначенного оккупантами "главы" Херсонской области Владимира Сальдо.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.
До оккупации Крыма Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны "крымской власти".
В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и "клану его родственников" теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова "чисто проукраинским персонажем". В 2017-м ему запретили покидать Россию и оккупированный Крым, запрет действовал до 2020 года.