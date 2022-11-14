Россияне украли из зоопарка в Херсоне не только енота, но и большую часть животных – UA Animals

Енотов и других животных вывезли в Крым Скринот: Крым & Мир с Олегом Зубковым иТатьяной Алексагиной / YouTube

О том что оккупанты, отступая из Херсона, украли в зоопарке енота, в Telegram писала российская пропагандистка Анна Долгарева. Она писала, что животное "покрал" ее товарищ. По мнению пропагандистки, это было единственной "хорошей новостью по Херсону" для ее подписчиков.

"Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок", – прокомментировал Тодорчук 12 ноября вечером.

Процесс погрузки животных из зоопарка (в том числе семи енотов) оккупанты сняли на видео, ролик выложил основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков. На этом видео он ловил енотов в вольере.

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Фрагмент из ролика Зубкова, где он крадет енотов. Видео: Центр журналистских расследований / YouTube

В еще одном ролике Зубков говорит, что животных в Крым забрали "временно" и готовы вернуть, когда "ситуация в Херсоне нормализуется". по словам Зубкова, он "откликнулся" на обращение назначенного оккупантами "главы" Херсонской области Владимира Сальдо.