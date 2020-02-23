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Владельцу крымского сафари-парка Зубкову разрешили покинуть оккупированный полуостров

По словам директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, из-за запрета на выезд, действовавшего с 2017 года, он "имел большие убытки и дискомфорт в передвижениях".

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Зубков заявил, что с него сняли все ограничения
Зубков заявил, что с него сняли все ограничения
Скриншот: Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / YouTube

Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олегу Зубкову разрешили выезжать за пределы России и оккупированного полуострова. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube 21 февраля.

"Мне было вручено постановление от исполнительной службы о том, что все ограничения с меня снимаются, я стану выездным. Мое имя убрано из базы", – сказал он.

Запрет действовал с 2017 года. По словам Зубкова, из-за этого он "имел большие убытки и дискомфорт в передвижениях". "Нужно было или окольными путями выезжать как-то через Беларусь, или вообще никуда не ехать", – заявил он.

До крымского "референдума" Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны "крымской власти".

В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и "клану его родственников" теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова "чисто проукраинским персонажем".

В 2017-м ему запретили покидать Россию и оккупированный Крым после того, как бизнесмен отказался по требованию суда закрыть кафе "Белый лев", расположенное на территории парка "Тайган".

В июле 2018 года в сафари-парке, принадлежащем Зубкову, лев укусил туристку Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.

Теги: Крым, Украина, оккупация, российская агрессия, Олег Зубков, Тайган
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