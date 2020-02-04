Владелец парка львов в Крыму катался на льве с триколором, славя оккупантов. Теперь его арестовали – пришла расплата

Олег Зубков арестован в Крыму. Сказать "Поделом коллаборационисту!" проще всего, но хочется более развернуто.

Мы не знакомы лично, но отзывы о нем как о человеке были не очень. Тем не менее Зубков построил успешный бизнес на радость детям: отличные зоопарк и парк львов. Во времена Януковича донецкие его "кошмарили" и он искал защиты под крылом партии Тимошенко. Бизнес он тогда сумел сохранить.

После начала захвата полуострова Зубков взахлеб принял новую власть. Я видел собственными глазами, как он катался на своем льве с российским триколором под телекамеры, славя оккупантов. И вот теперь пришла расплата, и не к нему одному.

Многих крымчан накрыла волна разочарования, когда они столкнулись лицом к лицу с реальной Россией, которая не имеет ничего общего с той сказкой, которую им всем обещали. Кстати, "Сказкой" называется ялтинский зоопарк, созданный Зубковым. Но, похоже, что его уже можно переименовывать в "Парк Юрского периода".

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора