Из-за укушенной львом туристки "суд" в Крыму арестовал владельца сафари-парка Зубкова

3 февраля подконтрольный России "Белогорский районный суд" арестовал крымского бизнесмена, директора ялтинского зоопарка и сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".
"Судья" Татьяна Балема вынесла решение об аресте Зубкова на два месяца. На предпринимателя надели наручники и увели в полицейский участок.
"В связи с неявкой Зубкова в суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – рассказали в пресс-службе суда.
По словам адвокатов, они будут добиваться, чтобы Зубкова отпустили из-под ареста.
В июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.
Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.
До крымского "референдума" Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны "крымской власти".
В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и "клану его родственников" теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова "чисто проукраинским персонажем".