Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Из-за укушенной львом туристки "суд" в Крыму арестовал владельца сафари-парка Зубкова

В 2018 году лев из крымского парка "Тайган" укусил туристку. Директор парка Олег Зубков проходит по делу как обвиняемый. 3 февраля его в наручниках увезли из "суда".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зубков владеет парком львов в оккупированном Крыму
Зубков владеет парком львов в оккупированном Крыму
Фото: ru.krymr.com

3 февраля подконтрольный России "Белогорский районный суд" арестовал крымского бизнесмена, директора ялтинского зоопарка и сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

"Судья" Татьяна Балема вынесла решение об аресте Зубкова на два месяца. На предпринимателя надели наручники и увели в полицейский участок.

"В связи с неявкой Зубкова в суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – рассказали в пресс-службе суда.

По словам адвокатов, они будут добиваться, чтобы Зубкова отпустили из-под ареста.

В июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.

До крымского "референдума" Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны "крымской власти".

В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и "клану его родственников" теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова "чисто проукраинским персонажем".

Теги: Крым, арест, нападение, туристы, зоопарк, Олег Зубков, Тайган, уголовное дело
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS