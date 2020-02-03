Из-за укушенной львом туристки "суд" в Крыму арестовал владельца сафари-парка Зубкова

В 2018 году лев из крымского парка "Тайган" укусил туристку. Директор парка Олег Зубков проходит по делу как обвиняемый. 3 февраля его в наручниках увезли из "суда".

3 февраля подконтрольный России "Белогорский районный суд" арестовал крымского бизнесмена, директора ялтинского зоопарка и сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

"Судья" Татьяна Балема вынесла решение об аресте Зубкова на два месяца. На предпринимателя надели наручники и увели в полицейский участок.

"В связи с неявкой Зубкова в суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – рассказали в пресс-службе суда.

По словам адвокатов, они будут добиваться, чтобы Зубкова отпустили из-под ареста.

В июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.