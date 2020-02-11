"Суд" в Крыму изменил меру пресечения владельцу сафари-парка Зубкову

11 февраля в оккупированном Крыму "Верховный суд" изменил меру пресечения крымскому бизнесмену, директору ялтинского зоопарка и сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову. Трансляцию вел "Рупор Москвы" в YouTube.
Суд запретил бизнесмену покидать дом с 22.00 до 6.00, а также общаться с лицами, которые имеют отношение к делу туристки Ольги Соломиной.
"Решение Белогорского районного суда для нас было полной неожиданностью, потеряна неделя, но хорошо, что не два месяца... Дело Соломиной подходит к концу. Мне там нечего бояться", – сказал Зубков.
Кроме того, он назвал это дело "провокацией и правовым казусом".
В июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.
Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.
3 февраля подконтрольный России "Белогорский районный суд" арестовал Зубкова на два месяца.
До крымского "референдума" Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны "крымской власти".
В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и "клану его родственников" теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова "чисто проукраинским персонажем".