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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму изменил меру пресечения владельцу сафари-парка Зубкову

В 2018 году лев из крымского парка "Тайган" укусил туристку. Директор парка Олег Зубков проходит по делу как обвиняемый и называет его "провокацией".

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Суд запретил Зубкову покидать дом с 22.00 до 6.00
Суд запретил Зубкову покидать дом с 22.00 до 6.00
Фото: ru.krymr.com

11 февраля в оккупированном Крыму "Верховный суд" изменил меру пресечения крымскому бизнесмену, директору ялтинского зоопарка и сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову. Трансляцию вел "Рупор Москвы" в YouTube.

Суд запретил бизнесмену покидать дом с 22.00 до 6.00, а также общаться с лицами, которые имеют отношение к делу туристки Ольги Соломиной.

"Решение Белогорского районного суда для нас было полной неожиданностью, потеряна неделя, но хорошо, что не два месяца... Дело Соломиной подходит к концу. Мне там нечего бояться", – сказал Зубков.

Кроме того, он назвал это дело "провокацией и правовым казусом". 

ВИДЕО
Видео: Рупор Москвы / YouTube

В июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.

3 февраля подконтрольный России "Белогорский районный суд" арестовал Зубкова на два месяца. 

До крымского "референдума" Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны "крымской власти".

В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и "клану его родственников" теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова "чисто проукраинским персонажем".

Теги: Россия, Крым, Украина, животные, оккупация, туристы, Олег Зубков, суд
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