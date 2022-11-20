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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты продают населению окна, демонтированные из соседних домов – Андрющенко

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По подсчетам властей Мариуполя, в городе повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов
По подсчетам властей Мариуполя, в городе повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов
Фото: ЕРА

Советник мэра оккупированного российскими войсками Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил 20 ноября в Telegram, что российские оккупанты вместе с коллаборантами продают местным жителям уже использованные окна, снятые из других зданий.

"Оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "дождунами" продают массово использованные стеклопакеты", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что спрос на такой товар "огромный".

"Большинство вынуждено менять окна самостоятельно. А для "бизнесменов наверху" – двойной заработок. Не новость. Не чудо. Совершенно логично, учитывая сущность россиян и их приспешников", – объяснил Андрющенко.

Сложившуюся ситуацию он прокомментировал фразой: "Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Андрющенко сообщил 3 ноября, что оккупанты раздали людям электрообогреватели, однако пользоваться ими невозможно – в домах нет света, а там, где есть, могут случиться пожары из-за включения в сеть приборов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, советник, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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