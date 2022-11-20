В Мариуполе оккупанты продают населению окна, демонтированные из соседних домов – Андрющенко

"Оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "дождунами" продают массово использованные стеклопакеты", – написал он.
Советник мэра Мариуполя отметил, что спрос на такой товар "огромный".
"Большинство вынуждено менять окна самостоятельно. А для "бизнесменов наверху" – двойной заработок. Не новость. Не чудо. Совершенно логично, учитывая сущность россиян и их приспешников", – объяснил Андрющенко.
Сложившуюся ситуацию он прокомментировал фразой: "Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Андрющенко сообщил 3 ноября, что оккупанты раздали людям электрообогреватели, однако пользоваться ими невозможно – в домах нет света, а там, где есть, могут случиться пожары из-за включения в сеть приборов.