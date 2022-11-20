В Мариуполе оккупанты продают населению окна, демонтированные из соседних домов – Андрющенко

"Оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "дождунами" продают массово использованные стеклопакеты", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что спрос на такой товар "огромный".

"Большинство вынуждено менять окна самостоятельно. А для "бизнесменов наверху" – двойной заработок. Не новость. Не чудо. Совершенно логично, учитывая сущность россиян и их приспешников", – объяснил Андрющенко.

Сложившуюся ситуацию он прокомментировал фразой: "Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе".

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