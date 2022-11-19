Украина начинает добровольную эвакуацию из Херсона – Верещук

По ее словам, процесс выезда уже начался. Людей помогает транспортировать и размещать соседняя Николаевская область.
"Речь пока не идет об обязательной эвакуации, но и добровольная эвакуация состоит в том, что государство берет на себя ответственность за транспортировку – людей нужно довезти до места, где они будут проводить зиму, проживание, финансирование этого койко-места, лечение, обеспечение детей всем необходимым", – сказала Верещук.
Вице-премьер отметила, что жителей пострадавших от российских обстрелов районов через Николаев и Кривой Рог будут переправлять в западные регионы страны, а также в Кировоградскую, Хмельницкую и Полтавскую области.
"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и, самое главное, опыт. Потому что мы уже это делали в Харьковской области, Донецкой и т.д.", – отметила она.
13 ноября председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По данным главы ОВА Сергея Гайдая на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов. 17 ноября Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.