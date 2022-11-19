Украина начинает добровольную эвакуацию из Херсона – Верещук

По ее словам, процесс выезда уже начался. Людей помогает транспортировать и размещать соседняя Николаевская область.

"Речь пока не идет об обязательной эвакуации, но и добровольная эвакуация состоит в том, что государство берет на себя ответственность за транспортировку – людей нужно довезти до места, где они будут проводить зиму, проживание, финансирование этого койко-места, лечение, обеспечение детей всем необходимым", – сказала Верещук.

Вице-премьер отметила, что жителей пострадавших от российских обстрелов районов через Николаев и Кривой Рог будут переправлять в западные регионы страны, а также в Кировоградскую, Хмельницкую и Полтавскую области.

"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и, самое главное, опыт. Потому что мы уже это делали в Харьковской области, Донецкой и т.д.", – отметила она.

13 ноября председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.