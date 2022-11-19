ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина начинает добровольную эвакуацию из Херсона – Верещук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Речь не идет об обязательном выезде
Речь не идет об обязательном выезде
Фото: ДСНС України / Facebook

С освобожденных территорий Херсонской области началась эвакуация мирного населения. Об этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила 19 ноября на пресс-конференции в Николаеве, которую "НикВести" транслировали в YouTube.

По ее словам, процесс выезда уже начался. Людей помогает транспортировать и размещать соседняя Николаевская область.

"Речь пока не идет об обязательной эвакуации, но и добровольная эвакуация состоит в том, что государство берет на себя ответственность за транспортировку – людей нужно довезти до места, где они будут проводить зиму, проживание, финансирование этого койко-места, лечение, обеспечение детей всем необходимым", – сказала Верещук.

Вице-премьер отметила, что жителей пострадавших от российских обстрелов районов через Николаев и Кривой Рог будут переправлять в западные регионы страны, а также в Кировоградскую, Хмельницкую и Полтавскую области.

"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и, самое главное, опыт. Потому что мы уже это делали в Харьковской области, Донецкой и т.д.", – отметила она.

13 ноября председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.

Контекст:

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По данным главы ОВА Сергея Гайдая на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов. 17 ноября Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.

Теги: Николаев, Херсонская область, эвакуация, Ирина Верещук, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Красота сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (301495)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (210452)
3
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (102786)
4
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (70496)
5
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (53987)
6
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (51207)
7
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко (50747)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (45337)
 
 
 
 