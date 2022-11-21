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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американец восемь месяцев прятался в Херсоне от россиян, боясь стать мишенью из-за паспорта

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Моралес преподавал английский в Херсоне
Моралес преподавал английский в Херсоне
Скриншот: Ideal English / YouTube

Американский учитель английского языка Тимоти Моралес восемь месяцев скрывался от российских военных в Херсоне, опасаясь, что национальность сделает его мишенью. Его историю 16 ноября опубликовало издание The New York Times.

В первые дни полномасштабной войны американцу удалось отправить свою 10-летнюю дочь в безопасное место, путешествуя с бывшей женой, но сам он не смог выбраться. По словам Моралеса, он опасался показывать свой американский паспорт на блокпостах россиянам.

Мужчина рассказал, что в течение двух месяцев он не осмеливался выходить за пределы двора. Родственники его бывшей жены-украинки приносили ему еду. Редко он сам выходил в магазин, где доверял продавщице из-за ее проукраинских взглядов.

В сентябре он вышел во двор и увидел, как российские солдаты направляют винтовки сквозь проволочную сетку ворот. Тогда мужчина бросился обратно внутрь, заперев за собой дверь.

Вскоре прибыла поисковая группа. Сосед крикнул через дверь, что у него нет другого выхода, кроме как открыть. Тогда Моралес и столкнулся с ФСБ. Он умел говорить по-русски, но недостаточно хорошо, чтобы сойти за местного, поэтому сказал российскому офицеру, что он ирландец по имени Тимоти Джозеф, преподает английский язык в городе и потерял свой паспорт. А когда ФСБ уехала, мужчина сбежал на квартиру бывшей жены и до конца оккупации не возвращался.

На второй квартире Моралесу удалось возобновить преподавание английского онлайн, используя интернет-соединение соседа для связи со студентами из Украины и других стран. 

Мужчина рассказал, что сильно беспокоился, когда один из оккупантов переселил свою семью в квартиру, покинутую убегавшими украинцами, в здании через дорогу, что повысило риск того, что его обнаружат.

Но со временем Моралес заметил, что дела у российской армии становились все хуже. Солдаты стали неряшливыми и все чаще ездили на ворованных машинах местных жителей, а не на военном транспорте. Они угоняли дорогие машины и переправляли их на баржах из Херсона, подальше от линии фронта. Исчезновение дорогих похищенных автомобилей, по его словам, "подарило надежду".

Неделю до освобождения он не имел доступа к новостям из-за отключения электричества. А когда увидел проезжающую мимо машину с развевающимся на антенне украинским флагом, то понял, "что русских больше нет".

Позже Моралес присоединился к празднованию на центральной площади Херсона. Однако сейчас он все же планирует покинуть город.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, война России против Украины
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