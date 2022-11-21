Оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне, некоторые "находки" несъемные – ОК "Юг"

Об этом 20 ноября в Telegram сообщил спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

"Вот такие находки "русского мира". Мина МЛ7, заложенная под принтер, и еще многие "сюрпризы" найдены во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", – написал он.

По словам Назарова, многие находки "относятся к несъемным устройствам".

"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения", – отметил спикер ОК "Юг".

В Херсоне оккупанты также заминировали здание управления полиции. Украинским саперам пришлось его взорвать.