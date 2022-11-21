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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне, некоторые "находки" несъемные – ОК "Юг"

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Оккупанты заложили мину под принтер, отметил Назаров
Оккупанты заложили мину под принтер, отметил Назаров
Скриншот: Погляд Назара / Telegram

Российские оккупационные войска после отступления из Херсона заминировали почти каждый кабинет в здании Службы безопасности Украины.

Об этом 20 ноября в Telegram сообщил спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

"Вот такие находки "русского мира". Мина МЛ7, заложенная под принтер, и еще многие "сюрпризы" найдены во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", – написал он.

По словам Назарова, многие находки "относятся к несъемным устройствам".

"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения", – отметил спикер ОК "Юг".

В Херсоне оккупанты также заминировали здание управления полиции. Украинским саперам пришлось его взорвать.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оккупация, ВСУ, война России против Украины, разминирование, мины, спикер, находка, деоккупация
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