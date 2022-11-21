Оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне, некоторые "находки" несъемные – ОК "Юг"

Об этом 20 ноября в Telegram сообщил спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
"Вот такие находки "русского мира". Мина МЛ7, заложенная под принтер, и еще многие "сюрпризы" найдены во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", – написал он.
По словам Назарова, многие находки "относятся к несъемным устройствам".
"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения", – отметил спикер ОК "Юг".
В Херсоне оккупанты также заминировали здание управления полиции. Украинским саперам пришлось его взорвать.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.