Невзоров: Почему из Херсона россияне вывезли кости князя Потемкина? Гриша – фетиш российской власти, скрепа. Его единственным достоинством был невероятных размеров половой орган

"Я бы хотел обратить внимание, что во всей херсонской истории, помимо знаменитого енота, помимо того, что псковские десантники ели мартышек в местном зоопарке, [...] маниакально была устремлена вся русская военная машина для того, чтобы вывести, выкорчевать кости и мощи горе-Потемкина, Потемкина Таврического, которые вывозили в специальных сейфах, опечатанные, вплоть до особой усиленной охраны", – заметил публицист.

Невзоров выдвинул гипотезу, почему мощи князя оказались так важны для кремлевской верхушки.

"Потому что Гриша [Потемкин] – в своем роде колоссальной силы талисман, фетиш российской власти. Это очень знаковый персонаж. Это скрепа. В историю он вошел как исключительно ловкий вор, распильщик и одновременно сгнаиватель армии", – заметил он.

По наблюдению публициста, обычно русские военачальники умели "либо сгноить собственную армию, либо ее разворовать".

"Гриша был потрясающим существом: Гриша умел совместить. Как он, например, под Очаковом и сгноил армию, и одновременно ее разворовал", – заявил Невзоров.

Публицист напомнил историю возвышения Потемкина при дворе российской царицы Екатерины II.

"Единственным Гришиным достоинством – Григория Потемкина – был невероятных, немыслимых размеров половой орган, которому он и обязан был своей карьерой. Никаких других достоинств за капралом Гришей не числилось", – рассказал он.

По мнению Невзорова, у Потемкина была аномалия – случай мутационной макропении (физиологическая аномалия, в результате которой мужской половой орган приобретает гипертрофированно большие размеры. – "ГОРДОН").

"Это страшное проклятие. Это ужасно. Вот именно с Потемкина была когда-то списана знаменитая историческая поэма "Лука Мудищев". На самом деле она называлась "Потемкин", – утверждает публицист.

Он привел краткие описания некоторых героев поэмы.

"Прошу дам тогда заткнуть уши, потому что я вынужден процитировать для создания полноты образа Потемкина: "Один Мудищев был в порфире, при Иоанне службу нес и, поднимая х...ем гири, порой царя смешил до слез. Второй Мудищев звался Саввой. Он при Петре известен стал за то, что в битве при Полтаве елдою пушки прочищал". То есть вот именно... И мы помним трагический финал истории Луки Мудищева: "Лежит Мудищев без яиц, и в жопе 10 медных спиц", – продекламировал публицист.

Невзоров заявил, что именно с князя Потемкина и был списан Лука Мудищев.

"История его возвышения была очень веселой. Он изувечил несколько девушек. Одна из них скончалась. И рыдающий Потемкин искал лекаря. Об этом доложили императрице. Императрица пожелала лично осмотреть, значит, достояние империи", – рассказал он.

Согласно рассказу публициста, к Екатерине привели испуганного Потемкина и заставили "выложить все на стол".

"Измерили – и императрица, значит, объявила себя хранительницей сего уникального артефакта. Дело в том, что у Екатерины тоже была так называемая вагинальния гиперплазия (чрезмерное разрастание слизистой оболочки. – "ГОРДОН"). И когда ее любовниками были еще лица духовного звания, они с изумлением писали потом в письмах, что туда "опущается кадило большое и вынимается без проблем", – продолжил Невзоров исторический экскурс.

Став фаворитом российской царицы, Потемкин проявил себя как мошенник, добавил публицист.

"Ну вот эти как бы два одиночества встретились, а затем Гриша отправился покорять, собственно говоря, те просторы, которые не сопротивлялись. И вот там он проявил себя с абсолютно уникальной стороны: он настроил по пути странствия императрицы "потемкинские деревни", частично нарисованные, частично они состояли просто из обычной декорации", – заявил он.

Кроме ставших широко известными "потемкинских деревень", по версии Невзорова, Потемкин создал "роту амазонок".

"Там же, кстати говоря, о чем меньше известно, была собрана так называемая рота амазонок: гречанок местных, которые ни фига не понимали по-русски и не могли ответить ни на один вопрос. Им пошили одинаковую форму, дали кремниевые ружья и научили в течение трех дней маршировать. Считалось, что это воительницы необычайного мужества, храбрости и смертоносности. И Григорий, значит, показывал императрице этих греческих амазонок", – рассказал он.

"То есть понятно, что такой вот фуфлогон, ворюга, да еще и прототип Луки Мудищева, который является чуть ли не центральной фигурой вообще всей русской литературы, – понятное дело, что за его мощи, конечно, готова была подраться русская армия. Она их благополучно выломала из церковного пола – и просто увезла", – указал он.

Гордон в шутку заметил, что у зрителей может сложиться впечатление, будто Невзоров просто завидует мужскому достоинству Потемкина.

"Нет. Там нельзя завидовать. Потому что мы говорим действительно о макропении. Это тяжелейшее уродство, которое полностью лишает стандартного, обычного, нормального человека возможности жить половой жизнью. Там действительно требуется хирургическое вмешательство. Но на ту пору не было настолько искусных мастеров, которые могли бы помочь Григорию. То есть мы понимаем, что завидовать здесь абсолютно нечему", – резюмировал публицист.

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