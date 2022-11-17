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Енота, украденного россиянами из Херсона, предлагают обменять на одесский памятник Екатерине II – петиция

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Жители Одессы в опросе поддержали демонтаж памятника Екатерине II
Жители Одессы в опросе поддержали демонтаж памятника Екатерине II
Фото: dumskaya.net

Енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, предлагают обменять на памятник российской царице Екатерине II в Одессе. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины.

Ее 15 ноября зарегистрировал Владислав Груша.

"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в тексте.

На момент написания новости петицию подписали 1536 человек, до конца сбора подписей осталось 90 дней.

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большую часть животных. Позже стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – цитирует его РБК.

С 20 сентября по 20 октября на городской платформе "Социально активный гражданин" проходил опрос, как должна быть решена судьба памятника. Принять участие мог любой, но учитывались голоса граждан, имеющих регистрацию в Одессе. Проверка и подсчет голосов уже завершились – большинство принявших участие высказались за демонтаж памятника. 

6 ноября памятник Екатерине ІІ в центре Одессы обнесли оградой из деревянных щитовПозже саму статую закрыли черной полиэтиленовой пленкой, а на ограждении появилась надпись, что ведутся подготовительные работы по демонтажу памятника.

Мэр города Геннадий Труханов, который на сессии 28 сентября был в числе воздержавшихся при голосовании за демонтаж памятника (Одесский горсовет тогда провалил голосование), 5 ноября заявил, что поддерживает решение горожан, принявших участие в опросе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Одесса, Херсон, памятник, животные, петиция, Екатерина II
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