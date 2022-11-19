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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Мы на пороге чудовищных глобальных событий. Украинская война – только начало. Это был чудесный мир, гаденыш испортил жизнь всем

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Невзоров: Все самое жуткое еще впереди
Невзоров: Все самое жуткое еще впереди
Скриншот: nevzorovofficial / Instagram

Судьба человечества сейчас в руках "одного безграмотного престарелого идиота" – президента РФ Владимира Путина, считает получивший украинское гражданство российский журналист Александр Невзоров. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Публицист заявил, что, если бы миром правили рептилоиды, они бы "произвели тут же правильно все нужные рокировочки всех персонажей и никому не позволили бы задурить головы разговорами о ракетах".

"Но, к сожалению, мировое правительство придумали конспирологи. А на самом деле судьба настрадавшегося человечества сейчас в руках одного безграмотного престарелого идиота, который столько принес горя в этот мир, который смог нагадить в миллионы жизней. Это действительно поразительно. Он испортил жизнь такому огромному количеству людей..." – сказал Невзоров.

Гордон уточнил у журналиста, верно ли, что сейчас "ставки подняты до предела уже".

"Это еще не предел, подожди. Это не предел. Гордон, мы только на пороге чудовищных, глобальных событий. И украинская война – это начало этих событий. Вот вся та архитектоника мира, которая сложилась, – она, действительно, к сожалению, будет разрушена. Это был чудесный мир, это был мир, в котором всем было уютно. И россиянам было уютно... 20 лет назад. И украинцам было уютно, и американцам было уютно, и полякам было уютно. Всем. До тех пор, пока этот гаденыш не испортил жизнь всем", – заявил Невзоров.

Он подчеркнул, что теперь уже неважно, "сколько извилин у идиота, который зажег бикфордов шнур под гигантской миной", поскольку контролировать взрыв тот теперь не в состоянии.

"И этот взрыв все равно сместит все центры представлений и ценностей, которые есть на данный момент. Все равно распад России не будет бескровным, не будет благополучным, не будет гладким. Это все равно будет общее, огромное бедствие всего мира. Но он неизбежен. Он неизбежен, потому что Россия сама себя вычеркнула из списка цивилизованных стран и из списка возможных, скажем так, соседей для всего человечества. То есть не испытывай никаких иллюзий: все самое жуткое, дорогой мой, еще впереди", – подытожил Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, война России против Украины
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