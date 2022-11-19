Невзоров: Мы на пороге чудовищных глобальных событий. Украинская война – только начало. Это был чудесный мир, гаденыш испортил жизнь всем

Публицист заявил, что, если бы миром правили рептилоиды, они бы "произвели тут же правильно все нужные рокировочки всех персонажей и никому не позволили бы задурить головы разговорами о ракетах".

"Но, к сожалению, мировое правительство придумали конспирологи. А на самом деле судьба настрадавшегося человечества сейчас в руках одного безграмотного престарелого идиота, который столько принес горя в этот мир, который смог нагадить в миллионы жизней. Это действительно поразительно. Он испортил жизнь такому огромному количеству людей..." – сказал Невзоров.

Гордон уточнил у журналиста, верно ли, что сейчас "ставки подняты до предела уже".

"Это еще не предел, подожди. Это не предел. Гордон, мы только на пороге чудовищных, глобальных событий. И украинская война – это начало этих событий. Вот вся та архитектоника мира, которая сложилась, – она, действительно, к сожалению, будет разрушена. Это был чудесный мир, это был мир, в котором всем было уютно. И россиянам было уютно... 20 лет назад. И украинцам было уютно, и американцам было уютно, и полякам было уютно. Всем. До тех пор, пока этот гаденыш не испортил жизнь всем", – заявил Невзоров.

Он подчеркнул, что теперь уже неважно, "сколько извилин у идиота, который зажег бикфордов шнур под гигантской миной", поскольку контролировать взрыв тот теперь не в состоянии.

"И этот взрыв все равно сместит все центры представлений и ценностей, которые есть на данный момент. Все равно распад России не будет бескровным, не будет благополучным, не будет гладким. Это все равно будет общее, огромное бедствие всего мира. Но он неизбежен. Он неизбежен, потому что Россия сама себя вычеркнула из списка цивилизованных стран и из списка возможных, скажем так, соседей для всего человечества. То есть не испытывай никаких иллюзий: все самое жуткое, дорогой мой, еще впереди", – подытожил Невзоров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube