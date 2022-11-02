Каспаров: Военный разгром в Украине и выплата репараций приведут к переменам в России. Географически она будет отличаться от нынешней. Чечня, Татарстан, Башкортостан, Якутия – все пойдет снова

Каспаров: 90-е годы покажутся цивилизованным раем по сравнению с тем, что ждет Россию в ближайшие год-два после краха путинского режима Фото: EPA

"Очевидно, что военный разгром в Украине, выплата репараций, если это является условием победы, создают ситуацию, в которой в России наверняка произойдут политические перемены, – сказал Каспаров. – Почти наверняка эта страна географически будет отличаться от нынешней. Потому что в таких условиях всегда возникают центробежные силы и процессы, которые не завершились в 1991 году... Чечня, Татарстан, Башкортостан, может, даже Якутия – это все пойдет снова. Тогда это все подброжено было, а сейчас все пойдет обратно".

Он считает, что когда выжившие российские военные вернутся домой после победы Украины, вся вертикаль власти в Росси посыпется.

"Мы должны понимать, какая ситуация возникнет, когда украинский флаг будет поднят в Севастополе. Российская армия разгромлена, но она же не вся полегла в Украине. Сотни тысяч вернутся обратно – озлобленные, некормленные, ограбленные, с оружием... На фоне экономической разрухи – чудовищный рост преступности, никаких силовых структур нет, потому что они привыкли гоняться за интеллигентами с белыми шариками, а здесь все по-другому будет. Они сами в бандиты уйдут. 90-е годы покажутся просто цивилизованным раем по сравнению с тем, что ждет Россию в ближайшие год-два после краха путинского режима. Все это должно привести к обрушению этой вертикали власти. Она гнилая, мы же видим, она рефлекторная", – сказал политик.

При этом он предположил, что некоторые западные лидеры опасаются такого сценария.

"В мозгах западных геополитиков кошмарная картина распада России – это усиление Китая. Китайская карта влияет на решимость Запада завершить войну очень быстро. Я убежден, что Украина сейчас не получает самых современных видов оружия, которые решили бы войну за пару месяцев", – сказал Каспаров.

В любом случае по итогам войны история Российской империи должна завершиться, подчеркнул политик. На месте сегодняшней России, по мнению Каспарова, должно появиться "новое национальное государство в хорошем смысле этого слова". Он описал, что в первую очередь должна будет сделать эта "новая Россия".

"Это не только вопрос возвращения Украине всех ее территорий, это окончательный отказ от каких-либо территориальных претензий к кому-либо. Это урегулирование всех этих споров. Более того, согласие с тем, что если кто-то хочет жить по-своему – Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Якутия – ваше право... Россия, если она вообще сохранится, должна стать конфедерацией свободных территорий", – сказал Каспаров.

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