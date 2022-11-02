Каспаров: Военный разгром в Украине и выплата репараций приведут к переменам в России. Географически она будет отличаться от нынешней. Чечня, Татарстан, Башкортостан, Якутия – все пойдет снова

"Очевидно, что военный разгром в Украине, выплата репараций, если это является условием победы, создают ситуацию, в которой в России наверняка произойдут политические перемены, – сказал Каспаров. – Почти наверняка эта страна географически будет отличаться от нынешней. Потому что в таких условиях всегда возникают центробежные силы и процессы, которые не завершились в 1991 году... Чечня, Татарстан, Башкортостан, может, даже Якутия – это все пойдет снова. Тогда это все подброжено было, а сейчас все пойдет обратно".
Он считает, что когда выжившие российские военные вернутся домой после победы Украины, вся вертикаль власти в Росси посыпется.
"Мы должны понимать, какая ситуация возникнет, когда украинский флаг будет поднят в Севастополе. Российская армия разгромлена, но она же не вся полегла в Украине. Сотни тысяч вернутся обратно – озлобленные, некормленные, ограбленные, с оружием... На фоне экономической разрухи – чудовищный рост преступности, никаких силовых структур нет, потому что они привыкли гоняться за интеллигентами с белыми шариками, а здесь все по-другому будет. Они сами в бандиты уйдут. 90-е годы покажутся просто цивилизованным раем по сравнению с тем, что ждет Россию в ближайшие год-два после краха путинского режима. Все это должно привести к обрушению этой вертикали власти. Она гнилая, мы же видим, она рефлекторная", – сказал политик.
При этом он предположил, что некоторые западные лидеры опасаются такого сценария.
"В мозгах западных геополитиков кошмарная картина распада России – это усиление Китая. Китайская карта влияет на решимость Запада завершить войну очень быстро. Я убежден, что Украина сейчас не получает самых современных видов оружия, которые решили бы войну за пару месяцев", – сказал Каспаров.
В любом случае по итогам войны история Российской империи должна завершиться, подчеркнул политик. На месте сегодняшней России, по мнению Каспарова, должно появиться "новое национальное государство в хорошем смысле этого слова". Он описал, что в первую очередь должна будет сделать эта "новая Россия".
"Это не только вопрос возвращения Украине всех ее территорий, это окончательный отказ от каких-либо территориальных претензий к кому-либо. Это урегулирование всех этих споров. Более того, согласие с тем, что если кто-то хочет жить по-своему – Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Якутия – ваше право... Россия, если она вообще сохранится, должна стать конфедерацией свободных территорий", – сказал Каспаров.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.