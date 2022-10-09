Плохий: Империи разваливаются, а государства, которые восстают против империй, выходят на путь собственного развития

"И вот дальше это задача уже историков и людей причастных к творению истории сегодня: определить, насколько эта рифма продуктивна или нет. Мы очень рифмуемся, конечно, с историей развала империй. И в этом смысле нам, с одной стороны, может быть, яснее, куда идем, что происходит. И одна из ясностей, которая вполне очевидна, если вы смотрите на историю, – мы знаем, что происходит с империями, мы знаем, что они разваливаются, мы знаем, что государства, которые восстают против империй, выходят на путь собственного развития", – сказал Плохий.
По его словам, этот путь "бывает очень и очень эффективным".
"То есть достаточно посмотреть на Соединенные Штаты Америки – бывшая колония. И большинство стран сегодня на карте мира – это бывшие колонии. Так что мы в хорошей компании. Нужно, конечно, выбирать соседство. Тут нам не очень повезло. Но в компании мы хорошей", – отметил Плохий.
По мнению историка, сейчас происходит развал одной из последних империй – Российской империи, который начался в 1917 году.
Украина, как подчеркнул Плохий, в своей основе сохранится на несколько столетий вперед. Последние несколько месяцев "дали прививку такой живучести", добавил он.
Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², при этом она ведет захватнические войны и пытается оккупировать дополнительные территории. Население РФ – более 140 млн человек.
Политики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Всех воюющих за Украину военнослужащих ВСУ российская пропаганда и официальные лица упорно называют "националистами". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.