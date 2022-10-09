Плохий: Империи разваливаются, а государства, которые восстают против империй, выходят на путь собственного развития

"И вот дальше это задача уже историков и людей причастных к творению истории сегодня: определить, насколько эта рифма продуктивна или нет. Мы очень рифмуемся, конечно, с историей развала империй. И в этом смысле нам, с одной стороны, может быть, яснее, куда идем, что происходит. И одна из ясностей, которая вполне очевидна, если вы смотрите на историю, – мы знаем, что происходит с империями, мы знаем, что они разваливаются, мы знаем, что государства, которые восстают против империй, выходят на путь собственного развития", – сказал Плохий.

По его словам, этот путь "бывает очень и очень эффективным".

"То есть достаточно посмотреть на Соединенные Штаты Америки – бывшая колония. И большинство стран сегодня на карте мира – это бывшие колонии. Так что мы в хорошей компании. Нужно, конечно, выбирать соседство. Тут нам не очень повезло. Но в компании мы хорошей", – отметил Плохий.

По мнению историка, сейчас происходит развал одной из последних империй – Российской империи, который начался в 1917 году.

Украина, как подчеркнул Плохий, в своей основе сохранится на несколько столетий вперед. Последние несколько месяцев "дали прививку такой живучести", добавил он.

Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью

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