Плохий: Украина в своей основе сохранится на несколько столетий вперед. Последние несколько месяцев дали прививку такой живучести

Украина после начала войны против РФ доказала, что это нация, которая будет оставаться на карте Европы, отметил Плохий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий.

"В этом смысле у меня нет сомнений. И не было сомнений где-то на второй или на третий день после начала полномасштабной агрессии. Поскольку Украина, в общем-то, доказала, и очень рано, на протяжении первой недели, не рассыпавшись, не поддавшись, что это государство, это нация, которая будет оставаться на карте Европы – политической, культурной, географической карте Европы", – отметил Плохий.

По его мнению, "возможны какие-то подвижки границ в одну сторону, в другую сторону".

"Процесс распада Советского Союза не завершен, и в отношении Российской Федерации – мы не знаем, где будут ее границы. То есть этот процесс открытый. Украина в своей основе сохранится. Ну, последние несколько месяцев дали прививку такой живучести – я не сомневаюсь – не то, что на несколько десятилетий, а на несколько столетий вперед", – резюмировал Плохий.

СССР распался в 1991 году. Соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств подписали в декабре 1991-го лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич).

Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube