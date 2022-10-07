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Плохий: Сейчас происходит развал одной из последних империй. Он начался в 1917 году

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Распад империй завершается тем, что нации начинают думать и жить по-другому, заявил историй Плохий
Распад империй завершается тем, что нации начинают думать и жить по-другому, заявил историй Плохий
Фото: depositphotos.com

В 1991 году пришла очередь распадаться "Российской империи", которая была спасена большевиками. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий.

"Глядя на весь этот ужас с точки зрения истории, в общем-то, ничего такого, особенного, не происходит. То есть происходит развал одной из последних традиционных империй. Развал этот начался очень давно – в 1917 году. Тогда в условиях Первой мировой войны – или сразу после Первой мировой – распалась Османская империя, Австро-Венгрия. Англия и Франция не пережили победы во Второй мировой войне. Португальская империя – самая старая и самая мощная – они первые поделили мир – посыпалась в середине 70-х годов. И в 1991 году пришел черед Российской империи, которая была спасена, переформатирована большевиками в новых условиях", – сказал историк.

Плохий отметил, что распад империи – это процесс, и "часто кровавый". По его мнению, такой процесс длится десятилетиями. 

"И в этом смысле, с одной стороны, глядя на современную войну, на страдания и на эту агрессию, не спровоцированную... С одной стороны, знание истории несколько успокаивает – в этом смысле какие-то есть закономерности. С другой стороны, оно делает ситуацию, возможно, даже более трагической. Потому что есть понимание, что эти вещи часто быстро не заканчиваются", – добавил Плохий.

Историк не стал прогнозировать даты развала, но подчеркнул: "чем сильнее сопротивление, чем удачнее Украина сможет отстоять свою независимость, тем быстрее произойдет процесс переформатирования, в том числе, российского сознания с имперского на национальное". 

"В конечном итоге этот процесс завершается тем, что имперские нации начинают думать по-другому, жить по-другому и, в общем-то, входят в общество национальных государств. Этот процесс может быть долгим. Чем сильнее и эффективнее сопротивление, тем этот процесс ускоряется. Так что я не знаю точно даты, года, месяца, но для меня очень понятен этот процесс", – заявил Плохий.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Всех воюющих за Украину военнослужащих ВСУ российская пропаганда и официальные лица упорно называют "националистами".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Украина, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Плохий
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