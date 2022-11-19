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Невзоров: Вероятно, придется с какой-то частью, а может, и со всей русской культурой расставаться. Она несет в себе очень токсическое начало

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Невзоров отметил, что для российской культуры Буча это не трагедия, а практически норма
Невзоров отметил, что для российской культуры Буча – это не трагедия, а практически норма
Фото: wikipedia.org

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону получивший украинское гражданство российский журналист Александр Невзоров обратил внимание, как украинцы реагируют на российскую культуру после вторжения России в Украину.

"Мы видим, что в Херсоне херсонские дети первым делом воспользовались свободой и деоккупацией города для того, чтобы огромные билборды [российских деятелей культуры Александра] Пушкина и [Федора] Тютчева закидать дерьмом, грязью. И я тебе могу сказать, что, наверное, это абсолютно справедливо. Потому что этого Пушкина им на штыках принесли уголовники из ЧВК (частной военной компании. – "ГОРДОН") "Вагнер", принесли ворюги и насильники министерства обороны [России], – сказал он.

Публицист считает, что "они вправе его ненавидеть".

"Надо понимать, что, вероятно, вообще придется с какой-то частью, а может быть, и со всей русской культурой расставаться. Почему я это говорю? Потому что вот здесь у нас в [итальянском оперном театре] "Ла Скала" уже скандал: тут решили открыть сезон оперой "Борис Годунов" – и немедленно даже итальянская (в общем, довольно равнодушная) общественность завопила, что не место русской культуре в цивилизованной стране", – объяснил Невзоров.

Он отметил, что культура является важной вещью, "потому что это целостная система, которая определяет стиль, характер поведения большого количества народа".

"Но мы видим, что, в общем, та культура, на которую привыкли молиться, – она обеспечила [российские военные преступления в Украине] Бучу, она обеспечила Изюм и массовые расстрелы, воровство, трусость, подлость, немыслимую, глупую покорность. И неслучайно", – считает Невзоров.

Публицист не исключает, что "русская культура несет в себе очень токсическое начало, потому что ничем другим поведение русского народа в эту войну мы объяснить не можем".

"Вот страшная вещь. Почему, например, так легко была воспринята Буча в России? Почему она не перевернула сознание миллионов людей? Почему тысячи не вышли в слезах и в раскаянии? Почему ни малейшего эффекта это не произвело? Все все знали: что это так; все знали, что пропаганда лжет. Все смотрят Telegrаm-каналы. Россия знает правду о том, что происходит, но на нее это не произвело впечатления. Вот дело в том, что в контексте той культуры, которая существует, Буча – это не трагедия. Буча – это практически норма, это право завоевателя, это право доминирующей нации, это право нациста утверждать свой порядок таким, как он его видит", – отметил Невзоров.

По его словам, "в России писателей независимых никогда не было".

"Всегда в России писатель – это, извините, инженер человеческих душ, у которого есть идеологические обязанности", – подчеркнул Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Невзоров сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга получили украинское гражданство.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Невзоров, Херсон, Изюм, вторжение, Ла Скала, Буча, преступление, Вагнер, писатель, ЧВК
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