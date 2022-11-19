Невзоров: Путин выдал операцию, при которой пациент в сознании, за новейшее открытие российских нейрохирургов. Болван! Эти операции практиковались еще в начале XX века

"Путин профнепригоден. Ведь какова обязанность пекаря? Какова обязанность гробовщика? Какова обязанность электрика? какова обязанность балерины? У них есть обязанность предвидеть последствия своих поступков. У любого президента первейшей обязанностью является необходимость предвидеть последствия своих поступков. Путин начисто лишен этой способности, он действительно не видит, не понимает последствий того, что он делает", – убежден публицист.
По мнению Невзорова, у Путина нет стратегического мышления, "он не видит того, что находится на расстоянии нескольких миллиметров от него". Следовательно, считает журналист, российский президент "не способен к многоходовкам".
В качестве примера он привел посещение Путиным Федерального центра мозга и нейротехнологий в Москве 9 ноября. После визита президент России сказал, что его "впечатлила первая в стране гибридная операционная, где проводятся операции на головном мозге". "При этом пациенты находятся в сознании, что воспринимается сложно для неподготовленного человека", – цитирует его ТАСС.
Невзоров считает, что над Путиным в центре могли неудачно подшутить.
"Там кто-то, судя по всему, может, со зла, может, с присущим физиологу троллизмом подшутил, сказав: "Вот посмотрите, Владимир Владимирович, наша российское научное достижение. Мы делаем нейрохирургические операции на открытом мозге, и пациент у нас при этом остается в сознании". Путин выпадает в осадок, мчится на какую-то идиотскую очередную заседаловку… Он очень любит поговорить перед публикой. Прямо вот как [римский император] Нерон любил петь, Путин любит поговорить. Нет, он обожает вешать лапшу на уши. И тут Путин с горящими глазами выдает операцию, при которой пациент находится в сознании, за новейшее поразительное открытие российских нейрохирургов. И при этом он не знает, что эти операции практиковались [американским нейрохирургом] Харви Кушингом еще в начале XX века", – рассказал Невзоров.
Он подчеркнул, что в нейрохирургии вообще немалая часть операций требует абсолютного контроля за состоянием пациентов, поэтому нередко во время хирургического вмешательства они находятся в сознании.
"А болван это выдает за достижение российской нейрохирургии! Зал преданно аплодирует, зал умиленно смотрит", – возмутился публицист.
При этом он обратил внимание, что плохо подготовлен не только Путин, но и все его помощники.
"То есть, мы видим, что мало того, что он чудовищно сер и невежественен, он не умеет пользоваться даже своим аппаратом. У него есть 300 консультантов в разных областях, и у каждого из консультантов зарплата, например, по полмиллиона рублей. Это вроде бы серьезнейший в истории мира государственный аппарат, который должен был бы снабжать его сведениями, но он и сам ничего не знает и, судя по всему, не способен слушать и воспринимать. Он абсолютно слеп", – заключил журналист.
Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.
Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев, который с конца 1990-х и до 2010 года близко общался с Путиным, назвал его "человеком необразованным и совсем средних знаний". "Вы помните, какая его любимая книжка? "Колобок", – сказал Пугачев.