Невзоров: Путин выдал операцию, при которой пациент в сознании, за новейшее открытие российских нейрохирургов. Болван! Эти операции практиковались еще в начале XX века

"Путин профнепригоден. Ведь какова обязанность пекаря? Какова обязанность гробовщика? Какова обязанность электрика? какова обязанность балерины? У них есть обязанность предвидеть последствия своих поступков. У любого президента первейшей обязанностью является необходимость предвидеть последствия своих поступков. Путин начисто лишен этой способности, он действительно не видит, не понимает последствий того, что он делает", – убежден публицист.

По мнению Невзорова, у Путина нет стратегического мышления, "он не видит того, что находится на расстоянии нескольких миллиметров от него". Следовательно, считает журналист, российский президент "не способен к многоходовкам".

В качестве примера он привел посещение Путиным Федерального центра мозга и нейротехнологий в Москве 9 ноября. После визита президент России сказал, что его "впечатлила первая в стране гибридная операционная, где проводятся операции на головном мозге". "При этом пациенты находятся в сознании, что воспринимается сложно для неподготовленного человека", – цитирует его ТАСС.

Невзоров считает, что над Путиным в центре могли неудачно подшутить.

"Там кто-то, судя по всему, может, со зла, может, с присущим физиологу троллизмом подшутил, сказав: "Вот посмотрите, Владимир Владимирович, наша российское научное достижение. Мы делаем нейрохирургические операции на открытом мозге, и пациент у нас при этом остается в сознании". Путин выпадает в осадок, мчится на какую-то идиотскую очередную заседаловку… Он очень любит поговорить перед публикой. Прямо вот как [римский император] Нерон любил петь, Путин любит поговорить. Нет, он обожает вешать лапшу на уши. И тут Путин с горящими глазами выдает операцию, при которой пациент находится в сознании, за новейшее поразительное открытие российских нейрохирургов. И при этом он не знает, что эти операции практиковались [американским нейрохирургом] Харви Кушингом еще в начале XX века", – рассказал Невзоров.

Он подчеркнул, что в нейрохирургии вообще немалая часть операций требует абсолютного контроля за состоянием пациентов, поэтому нередко во время хирургического вмешательства они находятся в сознании.

"А болван это выдает за достижение российской нейрохирургии! Зал преданно аплодирует, зал умиленно смотрит", – возмутился публицист.

При этом он обратил внимание, что плохо подготовлен не только Путин, но и все его помощники.

"То есть, мы видим, что мало того, что он чудовищно сер и невежественен, он не умеет пользоваться даже своим аппаратом. У него есть 300 консультантов в разных областях, и у каждого из консультантов зарплата, например, по полмиллиона рублей. Это вроде бы серьезнейший в истории мира государственный аппарат, который должен был бы снабжать его сведениями, но он и сам ничего не знает и, судя по всему, не способен слушать и воспринимать. Он абсолютно слеп", – заключил журналист.

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