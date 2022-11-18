Невзоров: Под фуражками в России вынашивают идею убийства Пригожина. И неудивительно. Так генералов на пенисе еще никто не крутил

Невзоров о Пригожине: Тому, кто окружен предателями – а он окружен предателями, как всякий криминальный персонаж, – не стоило заявлять о влиянии на американские выборы Фото: nevzorovofficial / Instagram

Невзоров подчеркнул, что так российских генералов, как Пригожин, не унижал никто и никогда. При этом, добавил публицист, планы генералов вряд ли будут реализованы.

"Я тебе могу сказать по своему опыту: заказ убийства официальным образом – это дикая бюрократическая тягомотина в России. Это столько нужно подписать всяких обходных листов, бумаг, бюллетеней и докладных, что в конце концов плюнешь [на это]... Я думаю, что генералы просто будут вынуждены отказаться от своей идеи, хотя эту идею под фуражками сейчас, разумеется, вынашивают. И неудивительно. Потому что тем унижениям, которым подвергает генералитет Пригожин... Их еще так на пенисе никто никогда не крутил. Причем это касается всего Генерального штаба, министра обороны и всех остальных", – сказал журналист.

Он назвал Пригожина "лысым витязем" и отметил рост его влияния на политические процессы в России.

"Он уже стал глобальной фигурой федерального значения, способной влиять на события и на политику государства. Причем я могу сказать, что, конечно, основные токи ненависти к Пригожину идут из России", – рассказал Невзоров.

Он сказал, что ему как автору одного из самых популярных в рунете Telegram-каналов (на него подписано 1,16 млн человек) постоянно присылают "эксклюзивчик" на Пригожина.

"Я все время получаю отовсюду "посылочки", я все время получаю отовсюду эксклюзивчики. Я хочу тебе сказать, что основные сливы на Пригожина идут из России. Именно оттуда сливают во всех подробностях его уголовные дела – про сережки за 50 руб. и как кого он душил, на сколько он был осужден... То есть в России, понятное дело, есть какая-то существенная оппозиция [к Пригожину]", – считает Невзоров.

Публицист добавил, что по его мнению, Пригожин сейчас находится "в зоне огромного риска", потому что у него есть враги не только внутри России, но и за ее пределами.

"И тому, кто окружен предателями – а он окружен предателями, как всякий криминальный персонаж, – конечно, не стоило заявлять о влиянии на американские выборы. Это наглейшее заявление. Потому что у американцев чувство юмора в этом смысле абсолютно отсутствует. Это не российские генералы, для которых заказать официальное убийство какого-нибудь персонажа – большая бюрократическая, я бы сказал, головная боль. Американцев очень мало волнует Пригожин – как африканский злодей, как ужас ЦАР, как донбасский палач, как кровавый упырь. Абсолютно вот это все не волнует. Но вот если он сбил с толку двух подслеповатых луизианских фермеров, которые из-за его вмешательства не так проголосовали, то, вероятно, расправа будет. Расправа будет почти гарантированно. Не случайно они так замолчали. Потому что ведь никогда не надо принимать всерьез ситуации, предваряемые угрозами. Если угрожает кто-то, его можно не бояться. Это абсолютно железный закон", – сказал Невзоров.

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