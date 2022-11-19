Невзоров: Маловероятно, что война закончится без ядерных событий

Невзоров: Ядерное оружие – это тебе не коньяк и не старое вино, от хранения лучше не становится Фото: wikipedia.org

"Если закончится война без ядерных событий – что маловероятно до сих пор, с моей точки зрения, и может иметь высокую вероятность только в одном случае: если вот тот самый парк ядерного оружия, которым так долго кичилась Россия, находится в несколько небоеспособном состоянии..." – сказал Невзоров.

Он подчеркнул, что учитывая характер президента РФ Владимира Путина, скорее всего, "какие-то есть большие скрепы в возможностях применять это ядерное оружие Россией".

"Ядерное оружие – это серьезная штука. Это тебе не коньяк и не старое вино: от хранения это лучше не становится. Это нуждается в очень наукоемком процессе постоянного поддержания тонуса и статуса этих боеприпасов. Насколько ты понимаешь, был слишком велик период в 90-е годы, когда это было абсолютно невозможно. И не стал ли этот период роковым для всего этого оружия? Мы не знаем и я не знаю, но тем не менее предполагать мы имеем право", – подытожил журналист.

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