Невзоров: Маловероятно, что война закончится без ядерных событий

"Если закончится война без ядерных событий – что маловероятно до сих пор, с моей точки зрения, и может иметь высокую вероятность только в одном случае: если вот тот самый парк ядерного оружия, которым так долго кичилась Россия, находится в несколько небоеспособном состоянии..." – сказал Невзоров.
Он подчеркнул, что учитывая характер президента РФ Владимира Путина, скорее всего, "какие-то есть большие скрепы в возможностях применять это ядерное оружие Россией".
"Ядерное оружие – это серьезная штука. Это тебе не коньяк и не старое вино: от хранения это лучше не становится. Это нуждается в очень наукоемком процессе постоянного поддержания тонуса и статуса этих боеприпасов. Насколько ты понимаешь, был слишком велик период в 90-е годы, когда это было абсолютно невозможно. И не стал ли этот период роковым для всего этого оружия? Мы не знаем и я не знаю, но тем не менее предполагать мы имеем право", – подытожил журналист.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.